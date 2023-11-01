Turizme büyük önem veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, şehirde yeni cazibe merkezleri oluşturmuş. Yoroz Şehir Terası ve Fatsa Fener Adası, onlardan sadece ikisi...

Turkuvaz Medya İl Buluşmaları için önceki gün, doğanın ve eşsiz güzelliklerin buluştuğu, tarihin ve kültürün birleştiği, dünyanın fındık başkenti Ordu'daydım. Geçen yıl ilk kez gittiğim Ordu'dan çok etkilenmiştim. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, çok şey kattığı şehrini cazip bir turizm destinasyonu haline getirmek için de neler yaptığına şahitlik etmiştim. Aradan bir yıl geçmesine rağmen bu gittiğimde gördüm ki, Başkan Güler, Ordu'ya yeni turistik değerler katmış.









EN GÜZEL ORDU MANZARASI

Başkan Güler, işte bu yeni turistik tesis ve rotalarla geçen yıl gittiğimizde görmediğimiz Ordu'nun başka güzelliklerini bize gösterdi. İlk durağımız, Ordu'nun en güzel manzarasının görüldüğü Boztepe idi.







Ordu'nun bu eşsiz seyir terası, bizler kadar yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekiyormuş. Boztepe'nin bir cazibesi de teleferikle de çıkılıyor olması. Tepeden şehri ve Karadeniz'i izlemek kadar teleferik yolculuğu da harika bir deneyimdi.









AYNI ANDA ÜÇ ŞEHRİ GÖREBİLİYORSUNUZ

Mehmet Hilmi Güler, Boztepe'den sonra bizi, yeni açtığı Yoroz Seyir Terası'na götürdü. Altınordu ilçesinde bulunan Yoroz Kent Ormanı'nın 930 rakımlı zirvesine inşa edilen Yoroz Seyir Terası, öyle bir manzaraya sahip ki, aynı anda Ordu, Giresun ve Trabzon'un birçok ilçesini seyredebiliyorsunuz. Ayrıca Yoroz'da birçok sosyal aktivite alanı da yer alıyor.







Yoroz o kadar harika bir yer olmuş ki, bunun için Başkan Güler'e, sadece Orduluların değil, burası Türkiye'nin de bir değeri olduğu için hepimizin teşekkür etmesi gerekir.





74 yaşında olan Başkan Hilmi Güler'in enerjisine inanamadım. Bütün gün bizimle kah zirveye çıktı kah adaya geldi. Bu yorucu tempo yetmezmiş gibi biz dinlenirken o, Atv Hafta Sonu Ana Haber Spikeri Nihan Günay ile pinpon oynadı.



ŞEHRİN YENİ GÖZDESİ

Başkan Güler'in şehre kazandırdığı yeni turistik tesislerden biri de, Fatsa Fener Adası... Geçen ay açılan adaya belediye düzenli olarak tekne seferleri yapıyor. Bu arada yıl sonuna kadar teknelerin ücretsiz sefer yapacağını da belirteyim. Bir yıllık çalışmayla hayata geçen ada, 150 kişilik açık alan, oturma alanı, kafe, seyir dürbünleri, balık izleme havuzları ve kuş gözlem noktasından oluşuyor. Adaya gittiğinizde, belediyenin işlettiği kafede servis edilen, şehre özgü yiyecekleri ve özellikle Ordu Tostu'nu yemeden dönmeyin. Özetle Fatsa Fener Adası, Ordu'ya giden herkesin mutlaka görmek isteyeceği bir yer olmuş. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, şehre her geçen gün yeni şeyler katıyor, zaten bu yüzden de Ordulular onu çok seviyor. Yaptıklarını görüp deneyimleyince Başkan'ı biz de çok sevdik. Yolu hep açık olsun.