Bu yılın başında, oyuncu Zeynep Beşerler ile işadamı Emir İçgören'in, 10 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulmuştu. Nisan ayına geldiğimizde ise, bu kez boşanacakları dedikoduları dilden dile dolaşmaya başlamıştı. Oğulları Kerem ile birlikte gözlerden uzak bir hayat süren çift ile ilgili o günden sonra dedikodular kesilince, sorunlarını çözüp evliliklerini kurtardıklarını düşünmüştüm.







Ama maalesef yanılmışım. Boşanmamışlar ama yuvaları dağılmış. Emir İçgören, evini terk etmiş ve Etiler'de kiraladığı bir evde yaşamaya başlamış. Şimdi gelelim bu yuvanın yıkılmasının sebebine... Emir İçgören'in, Ayşegül adlı tekstilci bir kadınla yasak aşk yaşadığını öğrendim. Zaten bu yüzden evini terk etmiş ve boşanmak istiyormuş. Zeynep Beşerler de, kendisini aldatan eşini uğraştırmak için boşanmaya yanaşmıyormuş.



BANKA ŞUBESİ MÜZE OLDU

İş Bankası, 63 yıl boyunca Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren, 2020'den beri restorasyon çalışmaları devam eden tarihi binayı, 29 Ekim'de Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi olarak sanatseverlere açmaya hazırlanıyor.







İş Sanat'ın çatısı altında hayata geçirilen müze, açılmadan önce küçük bir grup için kapılarını açtı. Müze, sanatçılar ve sanat tutkunu ünlü isimlerden tam puan aldı. Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olan müzeye emeğe geçen herkesin ellerine sağlık.



SÜREYYA YALÇIN'A YAKIŞMADI!

Lüks yaşamıyla dikkat çeken Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran'a, öyle bir doğum günü partisi yaptı ki şaştım kaldım! Süreyya Hanım, eşinin 48. doğum günü için yaz başından beri yaşadıkları Bodrum'da parti verdi. Türkbükü'ndeki bir mekanda yapılan parti çok sönüktü.







Ayrıca, Bodrum'da yaşayan birkaç dostlarının dışında da partide kimse yoktu. Ozan Baran, her yaş gününde Süreyya Yalçın'ın ayağını yerden keserken o neden böyle yaptığı anlamadım doğrusu. Yoksa Süreyya Hanım, şaşaalı kutlamayı, yakında dönecekleri Miami'ye mi sakladı!!!



KARDEŞİ ERKEN DAVRANDI

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun kızı Merve Müftüoğlu'nun, mayıstan bu yana flört ettiği Murat Küçükel ile ilişkisini resmiyete dökmeye karar verdiğini yazmıştım. Merve Hanım'dan nişan haberi beklerken, kardeşinden geldi. Merve Hanım'ım kardeşi Raşit Müftüoğlu,







Nazlı Akçakayalıoğlu ile nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan kardeşinin, aile arasında yapılan nişanına, sevgilisi Murat Küçükel ile katılan Merve Müftüoğlu'na, haklı olarak herkes "Sizin nişan ne zaman?" diye sormuş. "Çok yakında" demişler ama tarih vermemişler. Nişanda sıra şaştı ama bakalım düğünde ne olacak!!!