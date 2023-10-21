28 yıl aynı yastığa baş koyan Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer'in boşanmak için mahkemeye başvurduğunu geçen ay ilk bu köşede okumuştunuz. İş dünyasını ve sosyeteyi şoke eden boşanma önceki gün gerçekleşti.

Ünlü çift, Beykoz Adliyesi'nde 10 dakika süren duruşmayla resmen boşandı. Boşanacaklarını duyduğumda her ikisiyle de konuşmuş, Suzan Hanım, "28 yıllık sevgi ve saygıyla dolu, renkli bir evlilik yaşantımızın ardından, iyi düşünerek, çocuklarımızla da istişare ederek bu birlikteliği sonlandırma kararı aldık" derken Haluk Bey de, "Bundan sonraki süreçte, çekirdek ailemizin birliğini korumaya kararlıyız" açıklamasını yapmıştı.

Boşanmanın ardından Suzan Hanım, yakın çevresinden bir ricada bulundu: "Bizi seven dostlarımızdan ve arkadaşlarımızdan, bu kararımıza saygı göstermelerini rica ediyoruz." Haluk Bey ise; "İkimizin birbirine olan bağlılığını, en iyi arkadaş olarak sürdürmenin, en sağlıklı yol olacağını düşünüyoruz" diyerek dost kalacaklarını belirtti. Her ikisi için de hayırlısı olsun.

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