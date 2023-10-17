Ankara'da bir kafeyle başlayıp restoran zinciri kuran, yurt dışında şubeler açan ve şirketini borsaya sokma başarısını gösteren Gamze Cizreli, hayatını bir kitapta topladı. Birçok kez 'en başarılı kadın girişimci' ödülleri alan Gamze Hanım'ın 'Ateşle Oynayanlar' adını taşıyan kitabı ön siparişe açıldı, bir hafta sonra da kitapçılarda yerini alması bekleniyor.







Gamze Hanım, kitabının tanıtımını, şirketinin doğduğu Ankara'da, 100. restoranının açılışıyla birlikte yapacak. Size kitaptan birkaç ipucu vereyim: 'Gelecek garantili işini bırakıp kendi şirketini kurma riskini nasıl aldı, her düştüğünde onu ayağa kaldıran neydi, önyargılarla nasıl mücadele etti, banka kredisiyle kurduğu şirketi, 15 yılda nasıl 100 şubeye ulaştı?' İşte bütün bu soruların cevaplarının da yer alacağı 'Ateşle Oynayanlar', kadın girişimcilere yol gösterecek. Ayrıca kitabın geliri de üniversitede okuma imkanı olmayan kızlara gidecek. Hem ilham almak hem de kızların okumasına destek olmak için bu kitabı almalısınız.



İKİNCİ YILA LEZZETLİ KUTLAMA

Mustafa-Beste Yurttaş çifti, 1842'de bir Fransız ilkokulu olarak inşa edilen Galata'daki bir binayı renöve ettirerek iki yıl önce butik otel olarak hizmete açmıştı. Kızları Begüm Güneş, genel müdürü olduğu otelin avlusuna harika bir de İtalyan restoranı açmıştı.







İstanbul'un elitlerinin favori buluşma noktalarından biri olan otel, geçen hafta bir davetle ikinci yılını kutladı. Begüm Güneş ve Beste Yurttaş'ın ev sahipliği yaptığı lezzetli kutlamaya Ata Marin Band'in keyifli performansı eşlik etti. Davete iş, sanat ve cemiyet dünyasının pek çok isim katıldı.



BABA-OĞUL JAPONYA'YI GEZİYORLAR

Türkiye'nin en büyük ilaç firmalarından birinin patronu olan 1952 doğumlu Nezih Barut, geçen ay 70. yaşını geride bırakmıştı. Nezih Bey, eşi Berrak Hanım, kızı ve damadı Alpin-Hikmet Albayrak çifti ve oğlu İbrahim Barut ile 71. doğum gününü Komşu'da, Yunanların ünlü şarkıcısı Anna Vissi ile kutlamıştı.







Nezih Bey, şimdi de oğlu İbrahim Barut ile karış karış Japonya'yı geziyor. 8 Ekim'de Tokyo'ya giden baba-oğul, önceki gün de Kyoto'dan fotoğraf paylaştı. Anlaşılan Nezih Bey, doğum günü arifesinde leyleği havada görmüş.



YENİ CİCİLERİNİ PARTİYLE TANITTI

İçinde bulunduğu sektörde kendine özgü duruşuyla fark yaratan ünlü tasarımcı Mirela Cerica, yeni koleksiyonunu farklı bir etkinlikle moda tutkunlarının beğenisine sundu.







Mecidiyeköy'deki beş yıldızlı otelin teras süitini kapatan Cerica, yeni cicilerini ünlü DJ Polytox'ın çaldığı çok özel bir partiyle tanıttı. Partiye Ece Sükan, Nesrin Cevadzade, Hande Doğandemir ve Yüşra Geyik'in de arasında olduğu ünlü isimler katıldı. Cerica'nın birbirinden özel kumaşlar, trendi detaylar ve iddialı aksesuarlarla tamamladığı koleksiyonu, ünlü konuklar tarafından çok beğenildi.