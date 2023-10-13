Ağustos başında, Ayhan Sicimoğlu'nun, 40 yıllık eşi Zeynep Akar'ı, hastalanıp bakıma muhtaç olunca terk ettiğini ve giderken de ortak hesaplarından yüklüce para aldığını yazmıştım.







Ayhan Sicimoğlu da, güya beni yalanlamak için açıklama yapmış ama yazdığım iddiaların hiçbirine cevap verememişti. Sonra da "Kızımız Ayşe, benim de maddi ve manevi tam desteğimle annesinin tedavisinin en iyi şekilde yapılmasını sağlamaktadır" demişti. Maddi desteğini bilmiyorum ama –ki hiç ihtiyaçları yok- manevi desteğinin olmadığı kesin. Çünkü sorup soruşturdum,







Ayhan Sicimoğlu'nun o dönem gündem olan vefasızlığı aynen devam ediyormuş. Daha önce olduğu gibi haberlerimden sonra da, eşi Zeynep Akar'ı ne bir kere aramış ne de ziyaretine gitmiş. Ayhan Bey, hani nerede manevi destek, hani nerede vefa? Bari o dönem vefasızlığınızı kabul edip sussaydınız, şimdi ne diyeceksiniz acaba, çok merak ediyorum.



İKİ YILDIZLI ŞEFİN BEŞ YILDIZLI AŞKI

İstanbul Michelin Rehberi'nde iki yıldız alan tek restoranın yaratıcısı olan, temmuz ayında İstanbul'daki ikinci restoranını açan Fatih Tutak, gönlünün yıldızını da bulmuştu. Yaz başında, Serdar Bilgili'nin yeğeni Sinan Temo'nun eski eşi Mina Dilber ile yeni bir aşka yelken açmıştı.







Mutluluklarına benim de birkaç kez şahit olduğun çiftin aşkı herkesin dilinde. Uzun süredir gönlünün sultanını arayan ünlü şef ile 2017'de evlendiği Sinan Temo'dan geçen yıl boşanan Mina Dilber'e bu aşkın çok iyi geldiği konuşuluyor. Ben de bu aşka, beş yıldız veriyorum. Umarım mutlulukları daim olur.



DERİN VE İMALI YORUM!

Dünyaca ünlü ressamımız Taner Ceylan sosyal medyasında, önceki gün ebediyete uğurlanan çağdaş sanatın çılgın çocuğu Haluk Akakçe'ye methiyeler düzdü. Ceylan'ın paylaşımın altına yapılan 200'den fazla yorumdan en dikkat çekeni ise Derin Mermerci'ninkiydi.







"Öyleydi valla ama kötülerin elinde yanlışa sürüklenip kaybolan bir ruh oldu. Naçizane gözlemim" yazan Derin Hanım kimleri kastetti çok merak ettim doğrusu. Şimdi benim gibi herkes birbirine bu kötülerin kim olduğunu ve Haluk Akakçe'yi nasıl bir yanlışa sürüklediğini soruyor.



ETKİNLİĞİ YAPAY ZEKA HAZIRLADI

Mücevher İhracatçıları Birliği'nin desteğiyle düzenlenen mücevher fuarında, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 'Art for Jewellery' adlı etkinlik de ziyaretçilerle buluştu. Aylin Gözen ve Öznur Yakın'ın düzenlediği etkinlikte, bu yıl sanat ve mücevher, yapay zekayla buluştu.







Yapay zeka ile birlikte hazırlanan etkinliğe, fuarın ziyaretçileri kadar cemiyet ve sanat hayatından ünlü isimler de büyük ilgi gösterdi. Fatoş Altınbaş, Burcu Hattat, Bilge Kuru ve Buket Dereoğlu da Art for Jewellery etkinliğini takip edenler arasındaydı.