Efsane teknik direktör Mustafa Denizli'nin büyük kızı Selin Denizli Burnaz ile başarılı iç mimar Abdullah Burnaz'ın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını geçen yıl ilk bu köşede okumuştunuz. Mutluluklarına onlarca kez şahit olduğum çiftin, oğulları Mustafa Cem ve Kerem Ege'nin yüzü suyu hürmetine evliliklerini kurtarmalarını temenni etmiştim.







Aradan bir yılı aşkın süre geçtiği için de her şeyi yoluna soktuklarını düşünmüştüm ama maalesef olmamış! Çiftin boşanacağına dair dedikoduları duyunca, Abdullah Burnaz'ı aradım; doğruymuş. Boşanma protokolünü imzaladıklarını, mahkemeye başvuracaklarını söyledi. "Karı-koca olarak ilişkimizi yürütemesek de, Selin en yakın arkadaşım olarak kalmaya devam edecek" diye de ekledi. Ne diyelim; en azından medeni bir şekilde boşanacaklar; yolları açık olsun.



OĞLUNU LONDRA'YA SEVGİLİSİYLE GÖTÜRDÜ

Önceki yaz, Çiçek Güney ile evlenecekken beş gün kala düğünü iptal olan Mehmet Yayla ile başından iki evlilik geçen Burcu Erçil'in sürpriz aşkını ağustosta herkes benden öğrenmişti.







Aşıkların ilişkisinin çok ciddi olduğu, çiftin evlenebileceği konuşuluyordu! Sosyetedeki bu söylentiler gerçekleşecek gibi! Burcu Erçil, İngiltere'de bir kolejde okuyacak olan, ilk evliliğinden olan oğlu Can Bukağılı'yı, Londra'daki okuluna, sevgilisi Mehmet Yayla ile birlikte götürdü. İlişki bu seviyeye geldiyse evlilik yakındır bence. Üstelik fotoğraflara bakılırsa Can ile Mehmet Bey'in arası da çok iyi görünüyor. Hadi hayırlısı.



YENİ CİCİLERİNİ EVİNDE TANITTI

Tasarladığı mücevherleri tüm dünyada büyük ilgi gören Begüm Kıroğlu, Avrupa'nın köklü ve ihtişamlı balolarından ilhamla tasarladığı yeni koleksiyonunu, evinde verdiği bir davetle yakın dostlarına tanıttı.







Kıroğlu'nun ilk olarak dünyaca ünlü bir Fransız parfüm ve kozmetik markasının Paris'teki pop up butiğinde tanıttığı koleksiyonunu görmek için mücevher tutkunu ünlü isimler davete akın etti. Melissa von Faber-Castell, Bettina Machler, Tuba Büyüküstün ve Nesrin Cavadzade'nin, Kıroğlu'nun yeni koleksiyonundan tasarımlara katıldığı davet, çok şık ve eğlenceli geçti.