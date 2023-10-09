Basketbol antrenörü Ergin Ataman, sezon sonu Anadolu Efes'ten ayrılıp Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile anlaşmıştı. Ergin Hoca, geçen cuma günü Panathinaikos ile ilk EuroLeague maçına çıktı.







İlk maçında, İstanbul'dan dostları Ergin Hoca'yı yalnız bırakmadı. Cem-Ronit Hakko, Volkan-Sanem Büyükhanlı ve Emir-Şebnem Kunt çifti, Atina'ya gidip Ergin Hoca'nın takımının maçını canlı izledi. Aynı zamanda bir Yunan derbisi olan maçta







Panathinaikos, Olympiacos'a 88-78 yenildiği için üzgün ayrıldılar ama arkadaşlarının yanında oldukları için mutluydular. Ergin Ataman'a da ne mutlu; böyle güzel dostları var...



AKM'DE BEŞ SERGİ BİRDEN

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin en özel duraklarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), festival süresince ve sonrasında beş ayrı sergiye ev sahipliği yapıyor.







Prof. Balkan Naci İslimyeli'nin eserleriyle anıldığı sergi, Refik Anadol'un 'Rönesans Rüyaları' dijital sergisi, 100 sanatçının ürettiği eserlerin yer aldığı sergi, Andy Warhol'un eserlerinin yer aldığı 'Andy Warhol- İstanbul' sergisi ve 'Bir Hayalin İnşası' dijtal enstalasyonu, AKM'de sanatseverleri bekliyor.



YENİ MAĞAZA AÇTI

2020 yazında evlendiği işadamı Ekrem Vardar ile özel hayatında mutluluğu yakalayan Tuğçe Eyilik Vardar, iş hayatındaki başarısıyla da adından söz ettiriyor.







Yıllar önce hayata geçirdiği mobilya tasarım markasını büyütüp ev dekorasyonu ürünleri de satmaya başlayan Tuğçe Hanım, şimdi de mağaza sayısını artırıyor. Tuğçe Hanım, bir AVM'deki dekorasyon merkezinde yer alan yeni mağazasını bir davetle açtı. Tuğçe Hanım'ın, hem mağazasını hem de yeni fonksiyonel mobilya koleksiyonu ile ithal dış mekan markalarının ürünlerini tanıttığı davetine pek çok ünlü isim katıldı.