Geçen yıl akciğer kanserine yakalanan Türk çağdaş sanatının çılgın çocuğu Haluk Akakçe, geçen ay dokuz gün komada kalmış, doktorlarının çabalarıyla hayata dönmüştü.







Hastaneden bir fotoğrafını paylaşıp "Ruhlar Evi'nden Dönüş" notunu düşen Akakçe, hafta başında taburcu olmuştu. Tuba Ünsal, Dilan Gerede Erkaya, Elvan Karakimseli ve Ali Emir Tapan gibi yakın dostları, önceki gün Akakçe'yi evinde ziyaret etti.







Bu ziyaret, geçmiş olsun ziyareti gibi değil adeta parti gibiydi; hep birlikte gülüp eğlendiler ve Akakçe'ye moral depoladılar. Dostlar, işte en çok da böyle günlerde lazım, hepsinin gönüllerine sağlık.



USTANIN GÖZÜNDEN 'RENKLİ ANADOLU'

17 Ekim'de büyük usta Ara Güler'i kaybedeli tam beş yıl dolmuş olacak. Önceki gün, dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen büyük ustanın, uzun yıllar boyunca Anadolu'ya yaptığı gezilerinden derlenen fotoğraflarından oluşan bir sergisi açıldı.







Ara Güler Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan 'Renkli Anadolu' adlı sergide, ustanın yaşadığı topraklara ve insanına olan bağlılığına dair pek çok ipucu veren 88 renkli fotoğrafı yer alıyor. Bu arada 37 fotoğrafın ise ilk kez arşivden çıktığını da söyleyeyim. Bence bu sergiyi kaçırmayın.



KOVBOYLAR ŞEHRE İNDİ!

Hakko Ailesi'nin en küçük ferdi Can Hakko, babası Cem Hakko'nun izinden gidiyor. Bir süre önce babasının 1982'de İstanbul'da açtığı Türkiye'nin ilk gençlik mağazasının başına geçen ve başarılarıyla adından söz ettiren Can Hakko, markanın yeni sezon koleksiyonunu tanıtmak için ilginç bir parti verdi. Markanın Etiler'deki bir AVM'deki mağazası, bu parti için 'Vahşi Batı'ya dönüştürüldü.







Partiye katılan ünlü isimlerin konsepte uygun kıyafetlerle gelmesiyle eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Yaz Yüceil ve Nazlı Var'ın DJ performansları ile renklenen parti, gece yarısına kadar sürdü.



TÜRK OTELİ VENEDİK'İN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Türk işadamı Emir Uyar, dokuz yıl önce Venedik'in en prestijli adası San Clemente'yi satın alıp üzerinde Türk bayrağının dalgalandığı bir otel açmıştı. O dönem İtalyanlar, Venedik'in bu kadar değerli adasını bir Türk'ün satın almasına çok şaşırmıştı. Emir Uyar, İtalyanları şaşırtmaya devam ediyor! Şimdi de oteli, Venedik'in en iyisi seçildi.







Hem de dünyada lüks seyahat konusunda otorite sayılan bir seyahat ve yaşam dergisi tarafından. Derginin düzenlediği, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan 'Okuyucuların Seçimi' anketi önceki gün açıklandı ve Emir Uyar'ın oteli, 'Venedik'in En İyi Oteli' ve 'Dünyanın En İyi 20. Oteli' seçildi. Otelinde, Johnny Depp, Jennifer Lopez, George Clooney, Ben Affleck gibi yıldızları da ağırlayan Emir Bey'i arayıp tebrik ettim. "Türk misafirperverliğini tüm dünyaya duyurmamızı sağlayan bu ödül bizi çok mutlu etti" diyen Emir Uyar'a, Türklerin neler yapabileceğini dünyaya bir kez daha gösterdiği için kocaman bir alkış...



NE ÇİLELİ BİR İŞİ VARMIŞ!

Bergüzar Korel, geçen ay yoğun iş temposu içinde sette yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşmış, oyunculuk mesleğini basite alanları hedef göstermişti. Kinayeli paylaşımları sonucunda da linçi yemişti! Sanki zorla oyunculuk yaptırıldığını düşünmeye başladığım Korel, önceki gün yine oyunculuktan dert yandı!









Kuaförden bir fotoğraf paylaşıp altına da, "Repo (oyuncuların izin günü) neydi? Dip boyaydı, eve gelen ustaydı, toplantılardı, onay bekleyen evraklardı" yazmış. Bergüzar Hanım, belki oyunculuk zordur ama karşılığını da çok çok fazlasıyla alıyorsunuz. Bu kadar söylenmeyin ya da bırakın oyunculuğu başka bir iş yapın..



BİR YANLIŞ ÜÇ DOĞRUYU GÖTÜRMÜŞ!

Sanatı, yazın tatilcilerin ayağına Bodrum'a götüren Murat Pilevneli- Aslı Pamir çifti, İstanbul'a döner dönmez galerilerinin sanatçıları ile koleksiyonerleri bir araya getirdikleri bir davet verdi. Aslı Pamir davette, siyah beyaz bir şıklık yakalamaya çalışmış.







Fikir doğru olsa da uygulama yanlış olmuş. Beyaz smokin kesim blazer'ı çok şık bir parça, aynı şekilde çanta ayakkabı seçimleri de çok iyi... Ancak içindeki dantelli elbisesi, maalesef hiç olmamış! Bu tarz ceketlerle mini elbiseler çok yakışsa da, bu model biraz demode ve uyumsuz kalmış! Yani bir yanlış, üç doğruyu götürmüş.



TREND RADARI

Bu kışın rengi kesinlikle kırmızı! Özellikle aksesuvarlarda da göreceğimiz kırmızının en canlı tonlarını şimdiden ayakkabılarınıza taşımaya başlayın.







Aşırı bol, maskülen kesim gömlekler, feminen parçalarla bir araya gelerek tezat ama çok şık bir görünüm sunuyor. Bu sezon zıtlıkları aynı stillerde bir arada çok sık göreceğiz.



