Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Ulusoy, "Kaza değil, cinayet, bu işin peşini bırakmayacağım" demişti.







Dediği gibi de yapmış ve hukuk mücadelesi başlatmıştı. 10 Mart'taki ilk duruşmada, deliller ve bilirkişi raporuyla, Haydar Ulusoy'un kusursuz, çarpan sürücünün ise asli kusurlu olduğu belirtilmişti. 13 Ekim Cuma günü ikinci duruşma olacak. Özge Ulusoy, duruşma öncesi sosyal medya hesabında babasına hitaben bir yazı yazıp "Babacım, adaletin yerini bulması için duruşmada olacağız.







Savaşım sonuna kadar devam edecek merak etme. Hem hukuki hem ilahi adalet bizim tek dileğimiz" dedi. Cuma günü Ankara'daki duruşmada yerini alacak olan Özge Ulusoy, umarım hukuk mücadelesini kazanır ve kendisinin de dediği gibi bu dava, babası gibi yaya geçidinde kazaya uğrayanlar için ışık olur.



DOĞUM GÜNÜNDE İLGİNÇ BULUŞMA

Nedim Keçeli ile Suzan Şen'in evliliğinden olan kızları Melisa Keçeli'nin doğum günüydü geçen hafta. Melisa'nın yeni yaşını kutlamak için çekirdek aile önceki gün brunch'ta buluştu.







Kutlamada, Melisa'nın dayıları Adnan ve Metin Şen'in yanı sıra, annesi Suzan Şen ve hayat arkadaşı Nail Yiğittaş, babası Nedim Keçeli ve eşi Gamze Keçeli de vardı. Çoğu boşanan çiftin, aynı havayı bile solumak istemediği günümüzde, Nedim Bey'in ve Suzan Hanım'ın aynı masada buluşması gerçekten çok hoşuma gitti. Nedim Keçeli'nin eşiyle, Suzan Şen'in de hayat arkadaşıyla Melisa'nın doğum gününe gelmesi ise ilginçti doğrusu...



TASARIMCILAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) tarafından 13'üncüsü düzenlenen Mücevher Tasarım Yarışması'nın kazananları cumartesi günü belli oldu. Akşamında da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle ödüller sahiplerini buldu.







Arsen Yarman, Arzu Kaprol, Fatoş Altınbaş ve Meral Tahincioğlu'nin de jüri üyesi olduğu yarışmada Ebru Demiral birinci, Esra Erciyes ikinci, Sedra Mamou üçüncü seçildi. MİB Başkanı Burak Yakın, "Yetenekli gençlerimiz hepimizi gururlandırdı" dedi.



RUHLAR EVİ'NDEN BU KEZ GERİ DÖNEMEDİ!

Türk çağdaş sanatının çılgın çocuğu Haluk Akakçe, 1.5 yıldır mücadele ettiği akciğer kanseri ile savaşını maalesef dün kaybetti.







Geçen ay dokuz gün komada kalan Akakçe, doktorlarının çabalarıyla hayata geri dönmüş, bunu da sosyal medyasından "Ruhlar Evi'nden Dönüş" notuyla paylaşmıştı.







Geçen perşembe Tuba Ünsal ve Dilan Gerede Erkaya'nın arasında olduğu yakın dostları, Akakçe'ye 'Ruhlar Evi'nden Dönüş Partisi' vermişti. Hep birlikte gülüp eğlenip Akakçe'ye moral depolamışlardı. Ancak önceki gün yine ağırlaşan Haluk Akakçe'yi bu kez doktorlar geri döndüremedi; Allah gani gani rahmet eylesin.