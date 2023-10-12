Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan'da geçirdikleri bot kazasında yüzünden ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'nın, eski haline gelebilmek için bir dizi estetik ameliyatı olacağını yazmış, bunun için de yüzündeki yaraların iyileşmesi gerektiğini eklemiştim. Vuslat Hanım'ın ameliyatlarının yakında başlayacağını öğrendim. Ameliyatları, New York'ta olacakmış.







Sebebi de, Vuslat Hanım'ım New York'ta tanıdığı bir doktorunun olmasıymış. Hatta kazadan birkaç ay önce o doktora estetik yaptırmış. Ayrıca Vuslat Hanım'ın, son birkaç haftaya kadar konuşamadığı da kulağıma geldi. Çenesine tel takılmış ve şimdi yavaş yavaş konuşmaya başlamış.







Ameliyata, işte bu telin iyice kaynamasından sonra girecekmiş. Vuslat Hanım'ın ailesi dışında kimseyle görüşmemesinin bir nedeni de konuşamamasıymış. Bu arada Sema Doğan, yanından bir dakika bile ayrılmadığı kızı Vuslat Hanım'ın, yüzünün o halini görüp morali bozulmasın diye evdeki bütün aynaların üstünü örttürmüş. Aynalara küsen Vuslat Hanım en kısa zamanda eski sağlığına kavuşur inşallah.



LEYLA ALATON DOMATESLERİ BUNLAR!

Leyla Alaton'un yönetim kurulu üyesi olduğu holding, jeotermal, topraksız, yeni teknolojik seralarda kimyasal içermeyen sebze ve meyve üretimine başlamıştı. Leyla Hanım, önceki ay seraları gezmek ve çalışanlarla birlikte domates toplamak için Afyon'a gitmişti.







Leyla Hanım, önceki gün de Denizli'de kurdukları seradaydı. Leyla Hanım'ın sera ziyaretinin iş dışında özel anlamı varmış. Meğer Leyla Alaton adına oradaki seraya bir sıra domates dikilmiş. Leyla Hanım, bu domatesleri görmek istemiş. Domatesler olunca, Alaton'a mı yoksa satışa mı gidecek?



ÇILGIN ÇOCUĞA HÜZÜNLÜ VEDA

Dünyanın önemli müzelerinde ve koleksiyonlarında eserleri bulunan Türk çağdaş sanatının çılgın çocuğu Haluk Akakçe'nin vefat haberi sevenlerini yasa boğmuştu.









Pazartesi günü 1.5 yıldır savaştığı akciğer kanserine yenik düşen 53 yaşındaki ünlü sanatçı için dün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir tören düzenlendi. Sevenleri, AKM tiyatro salonundaki törene akın etti. Haluk Akakçe, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde ebediyete uğurlandı. Işıklar içinde uyusun.



LEZZETLİ KUTLAMA

Yıllardır ev tekstili üzerine faaliyet gösteren bir holdingin patronları Recep ve İbrahim Tanrıverdi kardeşler, 2013 yılında otelciliğe soyunmuş, Beşiktaş'taki eski tütün deposunun yerinde Asyalı lüks otel zincirinin şubesini açmıştı.







İstanbul Boğazı'nın kalbinde yer alan otel, 10. yıldönümünü İstanbul'un elitlerinin de katıldığı görkemli bir davetle kutladı. Davette, bu gece için özel olarak gelen Michelin yıldızlı ünlü şef Gordon Leung'un özel menüsü ikram edildi. Ünlü konuklar, hem lezzetli hem de eğlenceli bir gece geçirdi.