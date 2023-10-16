Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Ulusoy, "Kaza değil, cinayet" diyerek hukuk mücadelesi başlatmıştı. 13 Ekim Cuma günü yapılan ikinci duruşmada sürücü, 'taksirle adam öldürmekten' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Kararın çıkmasının ardından Özge Ulusoy ile konuştum, verilen cezanın yetersiz olmasından dert yandı.







"Babamı öldüren sanık ve yalancı şahitleri babamı kusurlu göstermeye çalıştılar, yalan beyanlar verdiler. Ama başaramadılar. Evet, sanık bir ceza aldı ama bize göre çok düşük. İnfaz kanuna göre ceza, 3 yıl 9 aya indirildi. 'Bilinçli taksir'den yargılanması ve daha çok ceza alması için itirazlarımızı yapacağız" dedi. Bu arada Ulusoy, şahitlere de 'yalan beyan'dan dava açacaklarını söyledi. Özge Ulusoy, cezaların caydırıcı olmadığını düşünüyor ki ben de katılıyorum. Cezalar ne kadar yüksek olursa sürücüler o kadar dikkatli olur ve insanlara çarpıp ölmez.



DUBAİ'YE YERLEŞTİLER

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile eşi Kaan Demirağ, hayatlarında yeni sayfa açtı. İki yıllık evliliklerine iki çocuk sığdıran çift, Dubai'de yeni hayata başladı.







İçinde farklı birçok restoran markasının yer aldığı grubun patronu Demirağ, Dubai'de markalarının şubelerini açmaya karar vermiş. Hem işinin başında olmak hem ailesinden ayrı kalmamak için ailece Dubai'ye yerleşmiş, İstanbul'daki evlerini de kapatmamışlar. Aile, İstanbul-Dubai arası mekik dokuyacak.



MACERALI KUTLAMA

İç mimar Alara Koçibey, leyleği sürekli havada görenlerden! Tam bir seyahat ve macera tutkunu olan Alara Hanım, 53. doğum gününü kutlamak için Cem Uzan'dan olan çocukları Renç ve Paris ile Güney Afrika'ya gitti. "Benimle Afrika rüyasını keşfedin" diyen ve çocuklarıyla tatilden görüntüler paylaşan Alara Hanım'ın doğum gününü ben de kutluyorum.







Yalnız görüntülerde, 2011 yılından bu yana flört ettiği, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Eren Morova'yı göremedim. Eren Bey, doğum gününde Alara Hanım'ı niye yalnız bıraktı acaba, merak ettim doğrusu.