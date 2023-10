Son dönemde en çok dikkat çeken oyunculardan biri olan Özge Özacar, bugünlerde ise 'Bursa Bülbülü' filmiyle gündemde. Şu sıralar vizyona giren Ata Demirer'in filmi 'Bursa Bülbülü'nün başrolünde oynayan güzel oyuncu,







Şamdan Plus'a verdiği çok özel pozlar eşliğinde kendini anlattı. Sekiz yıldır oyunculuk yapan Özge, bu filmin hayatının dönüm noktası olduğunu belirtmiş ve "Kariyerimi Arzu Neşe'den (filmdeki adı) öncesi ve sonrası olarak ayırıyorum" demiş. Kendisiyle ilgili bilinmeyenlere gelince; Özge fanatik bir Fenerbahçeliymiş. "16 yaşımdan beri tribünlerdeyim.







Maçlarımızı statta izlemekten, o heyecanı tüm taraftarla birlikte yaşamaktan çok büyük keyif alıyorum" diyor. Özge'nin maneviyatının güçlü olduğunu da "Annemin hediye ettiği bir tespihim var. Onunla dua etmeyi ve benim için önemli zamanlarda yanımda taşımayı çok seviyorum" demesinden anlıyoruz. Allah, Özge Özacar'ın yolunu hep açık eder inşallah.



HAYATINI YAZDI

Uzun süredir pek ortalarda gözükmeyen cemiyet hayatının sevilen ismi Ahu Aysal Kerimoğlu, bu kez yazar olarak karşımıza çıktı! Yaşadıklarını, yaptıklarını, başına gelen iyi ve kötü her şeyi kaleme aldığını söyleyen Ahu Hanım'ın ilk kitabının adı ise







'Şükür Huzurumdur'. Hayırlı olsun demek için aradığım Ahu Hanım, çok keyif alarak yazdığını belirttiği kitabı çıkarmasının bir sebebinin de torunlarına hatıra bırakmak olduğunu söyledi. Ahu Aysal Kerimoğlu'nun acısıyla tatlısıyla çok renkli bir hayatı var, bence kitabı keyifli okursunuz.



HASRETİNE DAYANAMIYOR

14 yaşındaki oğlu Ömer, dünya devi Real Madrid'in basketbol takımına transfer olan Demet Şener'in, Madrid'i komşu kapısı yapacağını söylemiştim, dediğim gibi oldu. 27 Ağustos'ta Ömer'i eski eşi İbrahim Kutluay ve kızı İrem ile Madrid'e götüren Demet Hanım, her gün görüntülü konuştuğu oğlunun hasretine dayanamayınca 15 gün sonra soluğu Madrid'de almıştı.







Oğlunun yanından ayrılmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmeden Demet Hanım önceki gün yine Madrid'e gitti. Yarına kadar oğluyla hasret giderecek olan Demet Hanım, her ay, en az bir kere, Madrid'e gidecek gibi görünüyor.



AMERİKA'DA TARİH YAZDI

Geçen yıl kasımda dünyanın en önemli müzelerinden New York Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA) kişisel sergi açan ilk Türk unvanını kazanan Refik Anadol, daha da büyük bir başarıya imza attı. Dijital medya sanatçısı Refik Anadol'un 'Makine Halüsinasyonları' adlı eseri, MoMA'nın kalıcı koleksiyonuna eklendi. Evet, yanlış okumadınız.







Üstelik bu, müzenin tarihine geçecek bir başarı. Çünkü 'Makine Halüsinasyonları', MoMA'nın kalıcı koleksiyonuna eklediği ilk dijital eser olma özelliğini taşıyor. Bize bu gururu yaşatan Refik Anadol'a canı gönülden büyük bir alkış.



DOĞAL GÜZELLİK GİBİSİ YOK!

Modellik ve oyunculuğun ardından İzzet Özilhan ile evlenip mesleğini bırakan, çalışmasa da çok özel iş birliklerine imza atan Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından spor yaparken çekilmiş bir videosunu paylaştı.







Spor yapmayı çok seven Yasemin Hanım'ın fit vücudu, verdiği emeğin karşılığı ama yüzünü yakından görünce o mu, değil mi tanıyamadım doğrusu! Sağlıklı yaşama, doğallığa ve spora bu denli düşkün biri, yüzünün bu hale getirilmesine nasıl izin verir anlayamıyorum. Resmen kendisi olmaktan çıkmış! Bence Yasemin Hanım artık yüzüne dokundurtmasın...



SEN DE Mİ AHU!

ATV'de her cumartesi ekrana gelen ve reyting rekorları kıran Kardeşlerim dizisinin Suzan'ı güzel oyuncu Ahu Yağtu, stil konusunda uzman isimlerden biridir.







Ancak Ahu Yağtu geçenlerde katıldığı bir davette, "Herkes hata yapabilir" dedirten bir kombinle çıktı karşımıza! Pembe elbisesi, sade ve zarif, çantası da kıyafetinin rengiyle bir bütün ve gayet uyumlu. Buraya kadar iyi güzel ama ya o çizmeler! Ahu Yağtu'nun bu kombini için seçtiği çizmeler büyük hata olmuş. Renk harika bir seçim olsa da model olmamış! Dökümlü çizmeler bu elbiseye çok kaba durmuş; kesinlikle dar bir model tercih etmeliydi.



TREND RADARI

Güneş gözlükleri her sezon farklı bir modele bürünüyor. Bu sezonun modeli ise ince dikdörtgen modeller. Bu sonbahar dikdörtgen çerçevelerle etrafı izleyeceğiz.







Sonbahara çok yakışan kahve tonları, bu sezonun en hit rengi. Hafif kızıllığa sahip kahve tonları, tek renk stillerde özellikle ön plana çıkıyor.