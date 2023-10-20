Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile yaptığımız iki günlük gezide gördüm ki, bu kadim şehre gitmek için Şeb-i Arus dışında da birçok sebep varmış. İşte onlardan birkaç örnek...

SABAH Gazetesi'nin, Anadolu'nun çeşitli illerinde gerçekleştirdiği il buluşmaları için Konya'daydık. Tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, müzeleri, bilim ve teknoloji yatırımları ve ilkleriyle öne çıkan maneviyatın beşiği Konya'nın iki gün boyunca altına üstüne getirdik. Konya'yı bize, şehri en iyi bilen kişi, yani şehrin belediye başkanı gezdirdi.







Önce size Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan bahsetmem lazım. Uğur Başkan, o kadar çok seviliyor ki, gözümle görmesem inanmazdım. Adeta bir popstar gibi... Sokakta 7 yaşında bir kız çocuğunun sarılmasını ve "Başkanım sizi çok seviyorum" demesini görseydiniz abartmadığımı anlardınız. Ama nasıl sevilmesin; Konya'ya o kadar çok değer katmış ki... İnsana ve özellikle çocuklara değer verip onların mutluluğu için çalışırsan işte o zaman sokakta boynuna atlanan bir başkan ortaya çıkıyor.







ÇATALHÖYÜK'E YAKIŞIR BİR KARŞILAMA

Evet gelelim, gördüklerime... Mevlana'nın şehri Konya, Şeb-i Arus zamanı dolup taşıyor ama İbrahim Başkan, şehrine, yılın her döneminde insanların gelmesini istemiş ve onun için büyük yatırımlar yapmış. "Konya'yı Anadolu turizminin başkenti yapacağım" iddiası da bundan kaynaklanıyor.





Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi



Uğur Başkan'ın bir şansı, insanlık tarihinin ilk şehri olan 9 bin yıllık kültür mirası Çatalhöyük'ün şehrinde olması ancak bununla yetinmemiş. Çatalhöyük'ü dünyaya daha çok duyurmak isteyen başkan, ziyaretçiler için bir 'tanıtım ve karşılama merkezi' yapmış ki, etkilenmemek mümkün değil. Merkez, Çatalhöyük'e yakışır bir proje olmuş. Uğur Başkan, doğa ve hayvan meraklısı turistler için de çok cazip bir yer var; Konya Tropikal Kelebek Bahçesi... Türkiye'de ilk olan kelebek bahçesi, Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip. Bahçede, 60 farklı türde 20 bin canlı kelebek uçuyor.





Türkiye'de ilk olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde 60 farklı türde 20 bin canlı kelebek uçuyor.





13'ÜNCÜ YÜZYIL KONYA'SINDAN İZLER

Konya Panorama Müzesi'nde ise 13. yüzyıl Konya'sının sosyal yaşantısını görüyorsunuz. Hz. Mevlana'nın bedestende yapmış olduğu semanın da yer aldığı panorama, medreseler, camiler, askerler, sultanlar ve farklı milletlerden insanların heykellerinden oluşuyor.





Konya, tam 604 km bisiklet yolu ile New York'tan sonra en uzun bisiklet yoluna sahip olan ikinci şehir.



5 bin yıllık Sille antik kentinden, dünyanın ilk kilisesi Aya Elenia'dan, Türkiye'nin ilk ve tek 'Zaman Müzesi'nden ve Bilim Müzesi'nden de söz edecektim ama yerim kalmadı. Siz en iyisi mini tur organize edip Konya'ya gidin, bana teşekkür edeceksiniz.