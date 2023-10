Avrupa'nın en gözde şehirlerinden olan ve bizim sosyetiklerin de komşu kapısı yaptığı, hatta bazılarının yerleştiği Londra'da hırsızlık kol geziyor. Hem de şehrin göbeğindeki en lüks semtlerde...







Özellikle lüks saat hırsızlığı almış başını giderken hırsızlar şimdi de lüks çantalara dadandı. Çanta hırsızlarının son kurbanı da bizim sosyetiklerden biri. İsmini yazmama izin vermeyen ünlü bir kadın, tatile gittiği Londra'da, servet değerindeki (bunu lafın gelişi söylemiyorum) çantasını çaldırmış. Timsah derisi olan çantası dünyanın en ünlü lüks çanta markalarından biri.







Bu çantayı mağazadan almak neredeyse imkansız (yıllarca sıra beklemeniz gerekiyor) ancak ikinci el bulabiliyorsunuz. Onların fiyatı ise 150 bin dolardan başlayıp milyon dolarları aşıyor. Bu arada çanta, sadece üyelerin girebildiği lüks kulüpte çalınmış. Londra'daki İstanbul sosyetesi şimdi bu hırsızlığı konuşuyor, "Pahalı çantanızla sokağa çıkmayın" diye birbirlerini uyarıyorlarmış. Memleketimin gözünü seveyim, bizim buralarda ne saat ne çanta hırsızlığı duydum.



100. yıl koleksiyonunu 100 mankenle tanıttı

Cumhuriyetimizin 100. yılı çok güzel etkinliklerle kutlanıyor. Modacı Özgür Masur da, Cumhuriyetimizin 100. yılında "Ülkeme bir armağan" diyerek tanımladığı yeni koleksiyonu için önceki akşam bir defile düzenledi.







100 tasarımını, 100 mankenle moda tutkunlarının beğenisine sunan modacı, defile sonunda ayakta alkışlandı. Dünyanın en mistik topraklarına saygı duruşu niteliğindeki koleksiyonun sunulduğu defileye, sanat, moda, tasarım, cemiyet ve iş dünyasından yaklaşık 500 ünlü isim katıldı.



New York'ta 100. yıl galası

Önceki akşam New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde (The Met), Türkiye 100. Yıl Galası düzenlendi. 10'ar kişilik masaların (yerine göre) 50 ve 35 bin dolara, davetiyelerinin ise 2 bin 500 dolara satıldığı galanın geliri müzenin







İslam Sanatları Bölümü bünyesinde satın almalar, sergiler, konferanslar, araştırmalar ve daha fazlasını içeren Türk sanatı girişimlerinin finansmanını sağlamada kullanılacak. Geçen hafta 28 yıllık eşi Haluk Dinçer'den boşanan Suzan Sabancı da, The Met'teki galaya katılıp destek veren isimler arasındaydı.



Farkındalık için seminer düzenledi

Ekim ayı, meme kanserinde farkındalık ayı. Her kadının korkulu rüyası haline gelen meme kanseri, kanser türleri içinde en kolay tedavi edilebilenlerden ancak erken tanı şart. Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, yönetim kurulu başkanı olduğu hastanede, meme kanserine karşı farkındalık semineri düzenledi. "Sağlıklı ve güçlü kadınlar, mutlu yarınlar inşa eder.







Testlerinizi yaptırmaktan, mamografinizi çektirmekten, banyoda memenizi kontrol etmekten korkmayın" çağrısında bulunan Kavak'ın düzenlediği seminer ünlü isimleri buluşturdu.



Bu ne hiddet bu ne celal!

İtalya'da aracının içindeyken kendisini görüntüleyen bir hayranının elinden telefonu alıp fırlatan Can Yaman'ın o öfke dolu anları gündem olmuştu. Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Can Yaman, kendini mi savunuyor yoksa Türk düşmanlığı mı yapıyor anlamadım! "Buradakileri bile rahatsız etmedi bu konu, herkes beni savundu da size oradan ne oluyor. İşinize bakın.







Türkçe paylaşım yapmıyor diye de eleştiriliyordum, alın yaptım. Görüşmemek üzere..." yazan Can Yaman'a ne diyeceğimi bilemedim. Ona, İtalyan hayranlarıyla mutluluklar diliyorum. Ama böyle giderse "görüşmemek üzere" dediği Türk hayranlarına muhtaç olacağı günler uzakta değildir!



Ceket elbisenin havasını söndürmüş

Sosyetenin yardım meleklerinden biri olan Simay Kamer, hafta içinde yönetim kurulu üyesi olduğu ÇABA Derneği'nin düzenlediği Cumhuriyet kutlamasında çıktı karşıma.







Davetin içeriğine uygun olarak simsiyah bir görünüm tercih eden Simay Kamer'in üzerindeki her bir parça normalde çok başarılı. Ancak bir araya gelmeleri kaos oluşturmuş! Püskül detaylı elbisesiyle ceketi çok alakasız olmuş ve elbisenin tüm havasını da ortadan kaldırmış. Simay Kamer, o ceketi giymese gerçekten çok hoş görünebilirdi!



TREND RADARI

90'ların oversize motorcu deri ceketleri bu sezonun en karizmatik parçası. Özellikle dar triko elbiselerle harika bir tezatlık yaratıyor.







Loafer'ların popülerliği hala devam ediyor ancak bu sezon asıl öne çıkan topuklu loafer'lar. Kadınlar, kolej görünümünden şık öğretmen moduna geçiş yapıyor.