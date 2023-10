Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan'da geçirdikleri bot kazasında yüzünden ağır şekilde yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'nın, eski görünümüne kavuşabilmek için New York'a gideceğini yazmıştım. Vuslat Hanım, geçen hafta New York'a gitti. Kazadan birkaç ay önce estetik yaptırdığı doktora kendini emanet eden Vuslat Hanım'ın yüzüne, ilk etapta, ardı ardına üç ameliyat yapıldığını öğrendim. Yaralarının iyileşmesinden sonra ve bu ameliyatların sonucuna göre Vuslat Hanım tekrar bıçak altına yatacakmış. Dolayısıyla Vuslat Hanım'ın Türkiye'ye ne zaman döneceği henüz belli değil.







Bu arada, bu zorlu süreçte, Vuslat Hanım'ın yanında annesi Sema Doğan varmış. İlk günden beri kızının başından ayrılmayan Sema Hanım, New York'ta da en büyük destekçisiymiş. Yüzünün görüntüsü yüzünden aynalara küsen Vuslat Doğan Sabancı, umarım bu ameliyatlarla eski sağlığına kavuşur ve İstanbul'a mutlu bir şekilde döner.







'ÇOK AŞK' EKİBİ ÇOK MUTLU

Komedyen Hasan Can Kaya'nın senaryosunu yazdığı ve Büşra Pekin ile başrolünü paylaştığı 'Çok Aşk' filmini çok merak ediyordum. Filmin yapımcısı Muzaffer Yıldırım, Alaçatı'daki otelinde özel bir gösterim düzenledi. Birçok ünlü isim ile birlikte ben de orada filmi izledim ve çok keyifli iki saat geçirdim. Hasan Can Kaya ve Büşra Pekin de çok keyifliydi. Çünkü hepimiz filmi çok beğendik. Kaya, "Bir film yapmak benim çocukluk hayalimdi, onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" derken Pekin de izleyen herkesten çok iyi geri dönüşler aldıklarını belirtti. 'Çok Aşk'ı mutlaka izleyin, çok beğeneceksiniz.







BAYRAĞI DEVRETMİŞ

2004'te 'büyük hayallerin gerçek olabileceği' fikrinden doğan ve toplumun ihtiyaç duyulan her alanında gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ile pek çok projeye imza atan ÇABA Derneği'nde bayrak değişimi yaşandı. 2019'da Özlem Zehebi'den başkanlık koltuğunu devralan Eda Kosif, süresi bitince görevi, tekrar başkanlığa talip olan Zehebi'ye devretmiş. Derneğin üç yıl başkanlığını yapan Eda Hanım, o koltuktan kalksa da desteğine devam edecektir.