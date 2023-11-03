Magazin dünyasında, son günlerde, ünlü oyuncu Tuba Ünsal ile kendisinden 3 yaş küçük sevgilisi Serdar Turan'ın ayrıldıkları konuşuluyor. Çiftin, 2022 yazında başlayan aşklarının bittiği dedikodusu ayyuka çıkınca Tuba Ünsal'ı aradım. Ayrılık haberleri dedikodudan ibaretmiş, ayrılık falan yokmuş ve mutlu mesut aşkları devam ediyormuş. "Bu dedikoduları kim, neden çıkarıyor anlamıyorum" dedi.







Vallahi ben de anlamıyorum. Bu arada Ünsal'dan, geçen yıl çekilen ve İlker Aksum ile başrollerini paylaştığı 'Aşkın Ömrü' filminin vizyona gireceğini öğrendim. Yaklaşık bir yıldır seyirciyle buluşmayı bekleyen filmde aşka ne kadar ömür biçiliyor bilmiyorum ama Ünsal'ın, Turan ile olan aşkının ömrü çok uzun olacak gibi görünüyor. Dedikoducular bence başka bir çifti ayırmaya çalışsın!!!







GELİNLİĞE DOYAMADI!

Şeyma Subaşı, her durumda iyi ya da kötü kendinden bahsettirmeyi başarıyor! Gittiği New York'ta katıldığı bir partide giydiği seksi gelinliği ve -kendi söylemiyle- striptizci ayakkabılarıyla yine gündem olmayı başardı.







Şeyma, 151 gün evli kaldığı Mısırlı eşi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'teki düğününde iki, 14 ay evli kaldığı ilk eşi Acun Ilıcalı ile St.Tropez'deki düğününde ise gelinlik gibi dört elbise ve bir de gelinlik giymişti. Bu partiye de gelinlikle katılan Şeyma'ya "Gelinlik giymeye doyamadın" yorumları yapıldı. Şeyma'daki bu gelinlik merakını ben de anlamış değilim!!!







GÜZELLİK BULUŞMASI

İstanbul sosyetesi, önceki gün yine 'güzel' bir bahaneyle bir araya geldi. Bilge Kuru'nun ev sahipliğinde, ünlü bir restoranda buluşan sosyetenin bu kez bahanesi; yeni bir güzellik ürününü test etmekti. Davete, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy başta olmak üzere Bilge Kuru'nun sosyeteden yakın dostları katıldı. Davette önce markanın CEO'su Deniz Aksoy, cildi gençleştirmeye yardımcı olduğunu söylediği kozmetik ürünü tanıttı. Sonra yemeğe geçildi ve Bilge Kuru, konukları ile samimi bir sohbet eşliğinde keyifli birkaç saat geçirdi.







SÖKÜĞÜNÜ KENDİ DİKİYOR!

52 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Fikret Öztürk ile çok ünlü bir akaryakıt istasyonu şirketinin kurucusu olan Nurten Öztürk'ün sosyal medyada paylaştığı fotoğrafına denk geldim. Nurten Hanım, yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlerindeki odasında sökük dikerken çekilmiş fotoğrafını, "Sökük dikerken yakalandık" notuyla paylaşmış. Eşi Türkiye'nin En Zengin 90. kişisi olan, sosyal sorumluluk projelerinde hep en ön saflarda yer alan, sosyal projeleriyle aldığı teşekkür mektupları ödül ve plaket sayısı yüz bini aşan Nurten Hanım'ın mütevazılığına şapka çıkarıyorum; bravo...