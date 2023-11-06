Birkaç gündür sosyete kulislerinde en çok konuşulan konu, merhum Şarık Tara'nın torunu, Enka Okulları Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Esra Tara'nın karakolluk olması! Esra Tara, 2019 yılında Lübnanlı 10 yıllık eşi Ziad Mohamad Naamani'den, zina ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmış, ondan sonra da ailesine ait olan Enka Okulları'nın başına geçmişti.







İlk günlerinde okulda yaptığı radikal değişikliklerle tepki çeken, ardından geri adım atmak zorunda kalan Esra Tara, şimdi de bir öğrencisiyle karakolluk oldu. Sosyetede konuşulanlara göre, Esra Hanım tuvaletten çıkan bir öğrenciye, "Senin gözlerin neden kıpkırmızı?" diye sormuş ve bu imalı soruya çok kızan öğrenciyle arasında bir tartışma yaşanmış.







Öğrenci bu durumu velisine söylemiş, o da çocuğuna hakaret suçlamasıyla polise şikayette bulunmuş. Esra Hanım karakola gidip ifade vermiş. Sonuç ne olmuş öğrenemedim ama özellikle çocukları Enka Okulları'nda okuyan sosyetiklerin birkaç gündür tek konuştuğu konu bu...



ARAYI HİÇ AÇMADILAR

Geçen yıl martta; eşi Ömer Sarıgül ile birlikte Hadise'yi, Mehmet Dinçerler'e istemeye gidenler arasında olan Revna Sarıgül, isteme sırasında sancılanmış, birkaç saat sonra da oğlu Mustafa'yı dünyaya getirmişti.







Öğrendim ki, Revna-Ömer Sarıgül çifti, ikinci bebek için arayı neredeyse hiç açmamış! Oğulları Mustafa, daha bir yaşına basmadan ikinci bebeğine hamile kalan Revna Hanım, dün sabaha karşı ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Hastaneye gidenlerin söylediğine göre Revna Hanım'ın da Ata adını verdikleri oğullarının da sağlık durumu gayet iyiymiş.



LEZZETLİ DAVET

İNGİLİZ Kraliyet Sarayı'ndaki davetlerde menüleri de hazırlayan dünyaca ünlü Hint restoranı, Londra dışındaki ilk şubesini geçen yıl İstanbul'da açmıştı. Dünyaya açılmak için İstanbul'u seçen ve Maçka'daki ünlü bir otelde açılan restoran birinci yılını doldurdu.







İlk şubeyi İstanbul'a açmakla çok doğru bir karar verdiklerini anlayan restoran yönetimi müdavimlerine teşekkür etmek için bir davet verdi. Otelin genel müdürü Uğur Talayhan ile restoranın kurucusu Sanjay Anand'ın ev sahipliği yaptığı davete lezzet tutkunları akın etti.