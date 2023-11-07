24 Ağustos'ta, eşi Ali Sabancı ile bot kazası geçirip yüzünden ağır şekilde yaralanan Vuslat Doğan Sabancı, o gün bu gündür ailesi dışında kimseyle görüşmüyor. Dolayısıyla sosyal medya ile de irtibatı koparan Vuslat Hanım, önceki gün Instagram'da ilk kez bir paylaşım yaptı.







Geçen ay New York'ta art arda üç ameliyat geçiren Vuslat Hanım, kazadan sonraki ilk paylaşımında adeta hayatını sorguluyordu. "Birkaç hafta evvel, bir heykelimin tepesinde bir salyangoz gördüm. Salyangoz sanki bana uzun bir mektup yazıyordu.







Mektubunda şunu söylediğini duydum: Yavaşlayabildiğin ve hayatı bütün duyularınla dinleyebildiğin sürece her gün daha ileri gidebilirsin. Hatta zamandan bağımsız bir şekilde..." yazan Vuslat Hanım'ın paylaşımına, 300'e yakın yorum geldi.







Onlardan biri de Ali Sabancı'ya aitti. Ali Bey, eşinin bu sözlerinin altına, "Bilge salyangoz, hayatın hiçbir zaman düz bir çizgi olmadığını doğruluyor. Kimse için. Öyle olduğunu düşünenler hayatı tamamen hissetmeyebilir" yazmış. Doğa, insana çok şey söyler ama tabii ona kulak verene...



İKİNCİ EL ÇANTA SAVAŞLARI BAŞLADI!

Portakal Ailesi'nin dördüncü kuşak temsilcisi Maya Portakal Bitargil, bu kez hemcinslerini çok heyecanlandıracak bir müzayedeye imza attı. Kadınların arzu nesnesi olan ve sahip olabilmek için yıllarca uzun bekleme listelerini göze aldıkları bir çanta markasının ikinci el ürünlerini bugün online müzayedeye çıkardı.







27 Kasım'a kadar devam edecek ve teklif usulüyle satılacak olan çantalar arasında özel sipariş krokodil ve limitli sayıda yapılmış olanları da var. Bugün bulunması oldukça zahmetli bu parçalar için kadınların kıyasıya bir rekabete gireceğine hiç şüphem yok.



YAŞAM KOÇUNDAN AŞK NAĞMELERİ

Zaman zaman dedikodular çıksa da, Mart 2019'dan bu yana flört eden Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman ile yaşam koçu Tuğba Coşkun, mutlu ve mesut şekilde ilişkilerini sürdürüyor.







4 Kasım'da 56 yaşına giren sevgilisi Orman'ı doğum günü hediyesi olarak yurtdışına tatile götüren Coşkun, sosyal medyada da sevgilisinin doğum gününü kutladı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Coşkun, altına "Doğum günün kutlu olsun. Hep sen ol yanımda. Gecemi gün ettin, adını bal eyledin ömrümü" notunu ekledi. Mutlulukları daim olsun.



EVLİLİK YOK AŞKA DEVAM

İki yıl aşk yaşadığı oyuncu Merve Oflaz'dan geçen yıl ayrılan Allan Hakko, yaz başı fenomen Selin Yağcıoğlu ile flört etmeye başlamıştı. Herkesin birbirine yakıştırdığı aşıklardan Yağcıoğlu, geçen ay sosyal medyada







"Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, henüz gündemimizde yok" yanıtını vermişti. Hatta sevgilisi ile aynı evde yaşamadıklarını da eklemişti. O günden bugüne değişen bir şey olmasa da, ilişkileri dolu dizgin devam ediyor. Geçenlerde el ele davete katılan çift, mutluluk pozu verdi.