2019'a kadar, tam 10 yıl boyunca her yıl aralık ayının en heyecanla beklenen etkinliklerinden biri Gala Modern'di. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ev sahipliğinde, çocuk ve gençlere yönelik sanat eğitimi programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern de pandemiye kurban gitmiş, o tarihten sonra bir daha düzenlenmemişti!







İstanbul'un elitlerinin akın ettiği ve adeta yardım yarışına girdiği Gala Modern'in, dört yıl aradan sonra tekrar başlayacağını öğrendim. Hatta tarih de belli olmuş, 11. Gala Modern, 16 Aralık'ta gerçekleşecek. Aralarında Cem Hakko, Banu Çarmıklı, Esra Özsüer, Rana Erkan Tabanca'nın da olduğu İstanbul Modern'in kültür elçileri, Oya Eczacıbaşı liderliğinde geçen ay hazırlıklara başlamış bile.







Dört yıl aradan sonra yapılacak Gala Modern'in çok görkemli olacağına şüphem yok. Bu arada 10 yıl boyunca yapılan galalardan elde edilen gelirle, 636 bin 688 çocuk ve gencin sanat eğitiminden faydalanması sağlanmıştı. Bakalım bu rakama kaç çocuk ve genç daha eklenecek.



ÇOCUKLARININ CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Mayısta düğün tadında bir törenle nişanlanan, tanışmalarının birinci yıldönümü olan 20 Temmuz'da nikah kıyan ve 12 Ağustos'ta Monako'da dillere destan bir düğün yapan Doğukan-Alara Mildon Durakoğlu çifti, geçen hafta sosyal medya hesaplarından bebek beklediklerini müjdelemişti.









Bebeklerinin cinsiyetini de ben müjdeleyeyim! Durakoğlu çiftinin kızı olacak. Geçenlerde karşılaştığım Alara Hanım; kendisinin gönlünden erkek, eşinin gönlünden ise kız geçtiğini söylemişti ama Allah Doğukan Durakoğlu'nun gönlüne göre vermiş. Umarım Alara Hanım, sağlıkla kızını dünyaya getirir.



BİLEKLERİNİN HAKKIYLA ÖDÜLÜ ALDILAR

Caroline Koç'un, sporun dönüştürücü gücüne inanan merhum eşi Mustafa V. Koç'un anısını ve bu alandaki vizyonunu yaşatmak amacıyla hayata geçirdiği 'Mustafa V. Koç Spor Ödülü' yedinci kez sahibini buldu. 'Olimpik Değerlere Katkı' temasıyla oluşturulan ödülü bu yıl, milli boksörlerimiz









Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile Olimpiyat gümüş madalyalı ve Dünya Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu kazandı. 2016'da vefat eden Mustafa Koç'un anısına düzenlenen ödül törenine İstanbul'un elitleri neredeyse tam kadro katıldı.



ATÖLYESİNİ DOSTLARINA AÇTI

Dünya starlarının da taktığı bir Türk mücevher markasının yaratıcısı Milka Karaağaçlı İnce, tüm tasarım ve üretim süreçlerinin gerçekleştiği atölyesinin kapılarını dostlarına açtı.







Markanın kurucusu ve baş tasarımcısı Milka Hanım'ın bir mücevherin fikir aşamasından üretimine uzanan tüm detaylarını anlattığı bu özel buluşmaya aralarında Gülcan Arslan, Buse Terim Bahçekapılı, Mina Ceran'ın da olduğu ünlü isimler katıldı. Konuklar, mücevherlerin serüvenini can kulağıyla dinledi.