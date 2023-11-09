Tara Ailesi’ne ait özel kolejin genel müdürü Esra Tara’nın, bir öğrenciyle kavga edip karakola şikayet edilmesiyle ilgili olayı GÜNAYDIN manşete taşımıştı. Ünlü reklamcı Nail Keçili, Esra Tara’yı eleştiri yağmuruna tuttu: “Böyle olacağı belliydi. O, beli silahlı korumalarıyla okulda öğrencilere korku salan bir idareci!”

Ailesine ait özel okulların genel müdürü Esra Tara'nın, öğrencisine üstü kapalı suçlamada bulunduğu için velisiyle karakolluk olduğunu yazmıştım. Olayla ilgili yeni bilgiler edindim. Tara, küfredip suçlamada bulunduğu öğrenciyi, okulda belinde silahla dolaşan korumasıyla çıkarmaya çalışmış!





Esra Tara'nın, suçlayıp hakaret ettiği ve korumasının silah gösterdiği iddia edilen öğrenci, bu yaşadıklarından dolayı şimdi okula gitmek istemiyormuş.



Okula gelen öğrencinin velisi, olayı görüp soluğu karakolda almış. Bana ulaşan veliler, Tara'nın okulda terör estirdiğini, korumasının da belindeki silahla öğrencilere korku saldığını iddia etti. Tara, öğretmenlere de huzur vermiyormuş. Sadece geçen yıl 41 öğretmen okuldan ayrılmış. Bazıları Tara'ya dayanamayıp istifa etmiş bazılarını da Tara işten çıkarmış.







Tara, özel okulun lisesine geçiş notunu da 60'dan 75'e yükseltmiş. Bu yüzden bazı öğrenciler okuldan ayrılmak zorunda kalmış. Oysa sosyetikler, anaokulundan başlayıp sınav stresi yaşamadan liseden mezun olacağı için çocuklarını bu okula veriyor. Tara ne yapmaya çalışıyor anlamadım ama okulun imajını yerle bir ettiği iddia ediliyor.









'BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ'

Haberimi okuyan eski reklamcı Nail Keçili, sosyal medyadan Esra Tara'ya ateş püskürdü. Okulun kurucusu merhum Şarık Tara ile dostluğu olan Keçili, "Bir gün böyle bir olay patlayacaktı. Hep ebeveynler konuşuyorlardı.







Silahla okulda gezen korumaları ile öğrencilere korku salan bu idareci hanımın, sonunda karakolluk olacağı söyleniyordu. Sen, sana emanet edilmiş evlatları nasıl tehdit edersin, korumaların nasıl silah gösterir! Şarık Abi'nin kemikleri sızlıyordur" yazdı.

***

FRANSIZ SANATÇIDAN TAŞ KONAK'TA SERGİ

Nişantaşı'nda tarihi ve mimari öneme sahip Taş Konak'ta yer alan Kalyon Kültür, bu kez dünyaca ünlü Fransız pop-sokak sanatçısı Jisbar'ın 'Jisbar İstanbul'da' başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.







Yeniden yorumlayarak uzaya gönderdiği Mona Lisa tablosuyla büyük ses getiren, eserlerini, kelimeler, sloganlar, sayılar ve kodlarla zenginleştirmesiyle tanınan Jisbar'ın sergisi, Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen bir davetle açıldı.







Açılış davetine, cemiyet hayatından sanat tutkunu birçok ünlü isim de katıldı. Küratörlüğünü Aslı Bora'nın yaptığı 'Jisbar İstanbul'da' sergisi, 14 Şubat 2024'e kadar, Taş Konak'ta ziyaret edilebilecek.