Geçen hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını fırsat bilip kendini sokağa atan sosyetikler arasında Esra Eczacıbaşı Coşkun da vardı.







Oya-Bülent Eczacıbaşı çiftinin kızları olan Esra Hanım'ın Yeniköy'de yürüyüşe çıkması kendisi için değil kucağındaki minicik bebeği içindi. Çünkü ekim başında dünyaya getirdiği ve Lara adını verdikleri kızının güneş almasını istemişti.







Bebek kangurusunu takıp kızını oturtan Esra Hanım, yürüyüş yapıp kızıyla bolca güneşlendi. 2020'de Murat Coşkun ile evlenen, senesine oğlu Nejat Kaya'yı kucağına alan, geçen ay da kızı Lara'yı dünyaya getiren Esra Hanım'ın anneliği herkesin dilinde.







Haksız da değiller hani, baksanıza sırf kızı güneş alsın diye tek başına onu gezmeye çıkartmış. Zaten yakın çevresi, "Esra'nın önceliği çocukları, çocukları bir yana dünya bir yana" diyor. Çocuklarını dadılarına büyüttüren sosyetikleri gördükten sonra bu kadar özverili bir anneyle karşılaşınca şaşırıyorum. Bravo!



HANİ KULÜPÇÜ OLUYORDU!

Geçen hafta Kelebek, Venedik Film Festivali'nde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne layık görülen Demet Özdemir'in kazandığı paralarla eğlence hayatına girip 'kulüpçü' olacağını yazmıştı. Hatta dünyaca ünlü starları İstanbul'daki kulübünde sahneye çıkaracağını iddia etmişti.







Kelebek, önceki gün kendi haberini yalanladı. Bu haberin yalan olduğunu biliyordum ama ünlü oyuncunun kendisinin yalanlamasını bekledim. Birkaç gün önce davet çıkışı bu konu sorulunca da Özdemir "Olabilir mi öyle bir şey; benimle alakası yok" dedi. Kelebek de kendi 'yalan haber'inden söz etmeden bunu haber yaptı...



HAK ETTİĞİ YILDIZLARI ALDI

Michelin Rehberi, bu yıl İstanbul'un yanı sıra İzmir ve Bodrum'daki şef ve restoranları da değerlendirmeye aldı ve geçen hafta da sonuçları açıkladı. Herkes İzmir ve Bodrum'da yıldızların hangi şeflere ve restoranlara gideceğini merak ediyordu.







Benim gibi herkesin favorisi Osman Sezener, Michelin yıldızı aldı hem de üç tane birden. Urla'daki restoranı ile bir Michelin ve bir de Yeşil Michelin Yıldızı alırken Bodrum'da ünlü bir otelde açtığı restoranı da bir yıldızla ödüllendirildi. Sezener'in Bodrum'daki restoranına eylülde gitmiş ve kesin Michelin alır demiştim. Sezener, her türlü yıldızı hak ediyor, tebrik ediyorum.



ARTWEEKS'TEN AKAKÇE SÜRPRİZİ

3 Kasım'da başlayan Artweeks Akaretler, şehirdeki sanat tutkunlarına ilaç gibi geldi. Türkiye'nin önde gelen galerileri ve sanatçılarının katıldığı organizasyonda, sergilerin yanı sıra sanatçılarla söyleşiler ve etkinlikler düzenleniyor.







Geçen ay kaybettiğimiz çağdaş Türk sanatının çılgın çocuğu Haluk Akakçe'nin Akaretler'deki evi ve atölyesi de ziyarete açıldı. Bunu, merhum sanatçının eşi Nevzat Beyazıt Akakçe'nin istediğini öğrendim. Çok iyi etmiş, sanatçımızı, daha iyi tanımak için bu fırsat kaçmaz