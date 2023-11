Ünlü piyanist Fazıl Say hızlı çıktı! Ocak 2019'da evlendiği Ece Dağıstan'dan geçen yıl kasım ayında boşanan Fazıl Say, meğer boşandıktan dört ay sonra yazar Güneş Altunkaş ile yeni bir aşka yelken açmış! Sekiz aydır devam eden bu gizli aşk, Güneş Altunkaş'ın önceki gün sosyal medyada yaptığı ayrılık açıklamasıyla ortaya çıktı.







Ünlü piyanisti terk eden Altunkaş, sosyal medyasından, "Tüm ayrılıkların sebebi nedir? Saygısızlıktır" diye yazdı. Say'ın saygısızlığını merak edip araştırdım. Altunkaş'ın yakın çevresinden öğrendim ki, Say'ın huysuz ve kavgacı tavrı bu ayrılığın en büyük nedeniymiş. Altunkaş'ın, neden ayrıldığını soran yakın arkadaşlarına, "Kötü enerjiden beslenen biriyle yapamam; kalbime, doğama ters. Benden uzak Allah'a yakın olsun. Kemoterapi gören kardeşimle ilgilenirken, artık onunla uğraşamam" dediğini öğrendim. Fazıl Say'ın 'zor adam' olduğunu duyardım ama saygısızlığını da öğrenmiş olduk.



BALİ'DE YENİ YILA HAZIRLANIYOR

Dünyaca ünlü mücevherci Sponza Ailesi'nin yogi (yoga uygulayıcısı) kızı Edwina Sponza'nın yılbaşı öncesi yenilenmek için Bali Ubud'daki dünyaca ünlü bir yoga okuluna gittiğini öğrendim.







Şehir yaşamının baskısından kurtulup canlanmak, enerji toplamak, fiziksel ve ruhsal toksinlerden arınmak için Ubud'un yolunu tutan Sponza, yaklaşık 10 gündür vegan beslenip, teknolojiden uzak yaşayıp günde 2-3 kez yoga yapıp üstüne bir de özel yoga programlarına katılıyormuş. 15 günlük arınma kampı hafta sonu dolacak olan Sponza'nın fiziki toksinlerini anlarım da ruhsal toksinlerinin sebebini çok merak ettim doğrusu.



NEW YORK'TA ÇOK ÖZEL KUTLAMA

Her yıl dünyanın dört bir yanından üst düzey katılımcıları bir araya getiren geleneksel Amerikan Türk Cemiyeti'nin yıllık balosunda, bu yıl Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı kutlandı.







Amerikan Türk Cemiyeti Eş Başkanı Suzan Sabancı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen baloya, 180'i Türk, tam 380 konuk katıldı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın da konuklar arasındaydı.







"Bu tarihi anı, uluslararası katılımcılarla paylaştığımız ve kutladığımız için büyük bir heyecan duydum" diyen Suzan Hanım, şıklığıyla da bakışları üzerine topladı. Suzan Hanım'ın, ay yıldızlı tek omuz elbisesini, Michel Obama'nın modacısı Naeem Khan tasarladığını öğrendim.