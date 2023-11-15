Merhum Üzeyir Garih'in kızı, bir holdingin yönetim kurulu üyesi Dalia Garih, kendisine ait 4 milyon 350 bin adet holding hissesini borsaya açıyor. Yönetim kurulunda olduğu holdingde 61 milyon 78 bin hissesinden 4 milyon 350 binini borsaya açmasının sebebini, 'holdingin borsaya açık yapısını geliştirmek ve değerin daha geniş kitlelere yayılması için' şeklinde açıkladı.







Ancak şimdi sosyete ve iş dünyası Dalia Hanım'ın hisselerini borsaya açmasını konuşuyor. En çok merak edilen konu ise Dalia Hanım'ın borsadan gelen parayı nasıl değerlendireceği. Açıkçası ben de merak ettim, en büyük hobisi sanat ve seyahat olan Dalia Hanım acaba bu sektörlerde bir yatırımda bulunabilir mi? Neden olmasın.







Dalia Hanım, zaten şu anda sanat ile seyahati birleştirdiği Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde. Son yıllarda çağdaş sanatta öne çıkmaya başlayan Sao Paulo'ya Türkiye'de çağdaş sanatı ve yaratıcılığı desteklemek için kurulan ve üyesi olduğu Saha Derneği için gitti. Bu arada Dalia Garih'in borsaya açtığı hisselerinin değeri, dün itibariyle 452 milyon 400 bin liraydı.



REKLAM İÇİN HERKESİ TROLLEDİ

Olayların kadını' Şeyma Subaşı, yine sosyal medyanın gündeminde ama bu kez başarılı bir projeyle! Hoş, projenin mimarı kendisi olmasa da, bir reklamcı sayesinde tüm Türkiye'yi trollemeyi başardı! Sosyal medyasından bir fotoğraf paylaşan Şeyma'nın fotoşopu abarttığı ve fayansları yamulttuğu düşünüldü. Ancak gerçek başka çıktı!







Sosyal medyada gündem olmasının ardından söz konusu fotoğrafın perde arkasını yayınlayan Şeyma'nın bir marka ile reklam çalışması yaptığı, fayansların özellikle yamultulduğu ortaya çıktı. Gerçekten çok zekice bir trolleme. Sürekli haberlerimi çalan bir 'emek hırsızı' var, ben de onu mu trollesem acaba!!!



AVUSTURYA'DA KAMPA GİRDİ

Yıllardır sosyetenin tekelinde olan, sonunda sanat dünyasının da keşfettiği detoks mevzuunun öncü isimlerinden biri de Ece Sükan'dır. Hem bedenini hem ruhunu toksinlerden arındırmak için yılda en az bir kez yurt içi veya yurt dışındaki merkezlere giden Sükan, üç gündür Avusturya'daki bir detoks merkezinde kampta.







Yoğun bir yaz sezonu geçiren Sükan, yeni sezona sıkı bir detoks kampıyla hazırlanmak istemiş. Kış öncesi kendini bakıma alan Sükan, 4 gün daha merkezde arınıp sonrasında dönecek.



SOĞUK TATİLLERİNİ ZEHİR ETMİŞ!

Cuma günü başlayan ara tatille birlikte İstanbul'un elitleri Türkiye'nin ve dünyanın dört yanına dağıldı. Cemiyetin sevilen isimleri Enis-Nergis Pekuysal çifti de, çocukları Nevzat ve Melisa ile birlikte Avusturya'nın başkenti Viyana'ya tatile gitti.







Viyana'da evleri olan ve her fırsatta soluğu orada alan çiftin tatillerinin 'kötü' geçtiğini öğrendim! Önceki gün konuştuğum Nergis Hanım, "Donuyoruz" dedi. Viyana o kadar soğukmuş ki, bir termal içlik ve iki kazakla dolaştıklarını, ona rağmen üşüdüklerini söyledi. Yılbaşı tatilinde sıcak bir yerlere gidip ısınırlar artık!