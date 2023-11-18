Çiğdem Sabancı Bilen'in 27 yıllık eşi Faruk Bilen'den boşanmak için açtığı dava sürürken, her fırsatta boşanmak istemediğini söyleyen ve eşinin kendisini evden kovduğunu iddia ederek 250 bin TL'lik karşı nafaka davası açan Faruk Bilen'in önceki gün de 75 milyon TL manevi tazminat talepli çekişmeli boşanma davası açması sosyeteye bomba gibi düştü!







En çok da, Bilen'in, evden kovulduğu, aşağılandığı, hiçbir mal edinemediği gibi iddiaları herkesin dilinde. Faruk Bilen'in boşanmak istemezken, rekor tazminatla karşı dava açmasına şaşıran sosyete, "Faruk Bilen demek ki paranın peşindeymiş" yorumlarını yapıyor.







Çiğdem Sabancı Bilen'in yakın çevresi ise Çiğdem Hanım'ın oldukça naif, paylaşımcı, sabırlı, aile kültürünü bilen bir insan olduğunu, asıl manevi mağduriyete uğrayanın Çiğdem Hanım olduğunu söylüyor. Ayrıca Çiğdem Hanım, Faruk Bilen'in kızlarının fotoğraflarını afişe etmesinden ve özel hayatlarına saygı gösterilmemesinden son derece rahatsızmış. Faruk Bilen'in para için eşi hakkında böyle iddialarda bulunması ve kızlarını da alet etmesi çok acı. Yaşanan 27 yıla ve iki kız çocuğuna zarar vermeye değer mi!!!



MUTFAKTA BULUŞTULAR

Mutfağa girmeye meraklı olan sanat, moda ve iş dünyasının ünlü isimleri, önceki gün şef Yağız İzgül ile 'Yemekten Korktuğun Lezzetler' konseptli workshop'taydı.







Bol acılı, bol baharatlı mönüyü eksiksiz tamamlamak için birbiriyle yarışan konuklar, ardından kendi elleriyle hazırladıkları yemekleri afiyetle yedi. Sonrasında da mide yanması şikayeti çekmemek için, davete ev sahipliği yapan markanın çiğneme tabletlerini deneyimlediler. Tayfun Kotan ve Çiğdem Dursun'un ev sahipliğinde bir araya gelen ünlü isimler, bu farklı mutfak deneyiminden çok mutlu ayrıldı.



DOĞDUĞU YERE OKUMAYA GİTTİ

"Çocuk da yaparım, kariyer de" diyen kadınların en başarılarından biri olan Ayşe Kucuroğlu, 35 yaşına kadar beş çocuk doğurmuştu. 2017 yılında boşandığı Tamer Kucuroğlu'ndan 2004'te







Suna'yı, 2006'da Kemal'i, 2008'de Osman'ı, 2011'de Cenk'i ve 2012'de Selma'yı dünyaya getirmişti. Öğrendim ki, ilk göz ağrısı Suna yuvadan uçmuş. Suna, üniversite eğitimi almak için doğduğu yer olan Amerika San Diego'ya gitmiş. San Diego Üniversitesi'nde ekoloji okuyacak olan Suna'nın yolu açık olsun.



BEŞ ESERİ İLE FUARA KATILDI

Son yıllarda 'ressam' kimliğiyle adından söz ettiren sosyetenin sevilen isimlerinden Sibel İlkiz, perşembe günü açılan ve yarına kadar devam edecek IV. Sanat ve Antika Fuarı'nda sanat tutkunları ile buluştu.







Sanatını yaparken kendini sınır tanımadan serbestçe ifade ettiğini ve yaratıcılığını tuvale aktarırken kendini adeta büyülü renklerle kaplanmış olarak farklı bir boyuta geçtiğini hissettiğini söyleyen Sibel İlkiz, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki fuara beş eseri ile katılmış. Artık kalıcı olacağı belli olan Sibel İlkiz'e bu yolda başarılar diliyorum.



HANGİSİNE İNANACAĞIZ!

İşini layığıyla yapan influencer'lara lafım yok ama son dönemde yer gök link veren, kendince bir şeyleri tanıtma çabasına giren insanlarla doldu! Gerçekten tanıttığı ürünün bilincinde ve bu işi sadece para için değil, fayda sağlamak için de yapan, yani işin hakkını veren 'gerçek' influencer arkadaşlarımızı bir kenara ayırıyorum.







Ancak en az onlar kadar bu işi yapmış olmak için yapan kişi sayısı da çok fazla artık. Bilirkişi gibi ürün tanıtıp, insanları yanlış bilgilendiriyorlar. İnanılmaz bir link kirliliği var. Bir kısmı, aynı dönemde, belli bir ürüne odaklanıyor onu övüyor, diğer kısmı kişisel fayda için bir ürünü öne çıkartıyor. Nereye varacak bu işin sonu gerçekten bilmiyorum!!!



YİNE YANILTMADI!

OYUNCU İbrahim Çelikkol ile 5 yıllık evliliğini geçen yıl noktalayan mimar Mihre Mutlu, son dönemin öne çıkan isimlerinden. Hem mimarlık hem içerik üreticiliği yapan Mutlu, hemen her davette arz-ı endam eyleyenlerden.







Giyinme konusunda profesyonel bir destek alması gerektiğini düşündüğüm Mihre Mutlu, geçenlerde katıldığı davette giydikleriyle beni yine yanıltmadı! Mutlu, trend olan tüm parçaları bir araya getirmeye odaklansa da detaylarda maalesef yine başarısız olmuş. Oversize blazer, hırka, düz kesim pantolon hepsi tek tek doğru olabilir ancak desenler ve modeller çok uyumsuz olmuş!!!



TREND RADARI



BU kışın favori görünümü uzun etekler ve kazaklar olacak. Hem şık hem sıcak hem de rahat olan bu ikiliyi özellikle gri tonlarında deneyin.







BU sezonun popüler ayakkabısı kesinlikle loaferlar. Farklılık arayanlar bu maskülen modelleri leopar desenliyle deneyebilir. Şimdiden yıldızları parlamaya başladı.





