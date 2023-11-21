Dila Tarkan Doğruer, hem sosyetenin hem moda dünyasının hem de sosyal medyanın en tanınmış isimlerinden biri. 2021'de Dağhan Doğruer ile evlenen ve anne olmak için beklemeden geçen yıl ağustosta oğlu Luca Kartal'ı kucağına alan Doğruer, Şamdan Plus'ın yeni sayısının kapağını süslüyor.







Dila Hanım, Berat Soner Çapin'in objektifine harika pozlar vermiş. Röportajda ise daha çok anneliğini anlatmış. "Çocukluğumdan beri anne olmayı çok isteyen bir insandım, o yüzden Luca doğduğunda çok mutlu ve heyecanlıydım, annelik tam beklediğim gibiydi.







Mutlaka zor yanları var ama inanılmaz özel bir duygu" diyen Dila Hanım, nasıl bir anne olduğu sorusuna da şu cevabı vermiş: "Yakınlarım anne olmak için doğduğumu, çok ilgili ve sevgi dolu bir anne olduğumu söylüyor." Bu arada Dila Hanım, iki hafta önce, lüks İtalyan moda markalarını Türkiye'ye getiren aile şirketine geri dönmüş. Bir yandan oğlunu büyütüp bir yandan ailesine destek olacakmış.



HEM ZİYARET HEM TATİL

25 Temmuz'da ilişkilerinin ikinci yılını geride bırakan Demet Şener ile "Biz birbirimize gönülden bağlıyız" dediği sevgilisi Tolga Arman, Londra yolcusu...







Demet Hanım geçen hafta, kızı İrem ile birlikte Madrid'e gidip Real Madrid'in basketbol takımında oynayan oğlu Ömer ile hasret gidermişti. Öğrendim ki, bu kez hasret giderme sırası Tolga Bey'deymiş. Tolga Bey'in ilk evliliğinden olan kızı Mina, bu yıl Londra'da üniversite eğitimine başlamış. Cuma günü Londra'ya gidip pazartesi akşamı dönecek olan aşıklar, hem Mina ile hasret giderip hem de güzel bir tatil yapmayı planlıyor. Yolları açık olsun...



AÇILIŞTA DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

İstanbul'da yaşayan Dominikli ressam Laura Margarita ile geleneksel yağlı boya tekniklerini aşıp tek tuvalde çok katmanlılığı yansıttığı eserleriyle tanınan Cengiz Yatağan, ortak bir sergi açtı.







Harbiye'deki beş yıldızlı bir otelin içindeki sanat galerisinde eserlerini sanat tutkunları ile buluşturan sanatçılar davet verdi. Sanat ve cemiyetten dostları, sanatçıları açılışta yalnız bırakmadı. Sergi, 17 Ocak'a kadar açık.



DUBAİ'DE AİLE BULUŞMASI

Aslışah-Kaan Demirağ çifti, Kaan Bey'in işleri nedeniyle geçen ay Dubai'ye taşınmıştı. Dubai'deki yeni yuvalarında ilk misafirleri ise, Aslışah Hanım'ın ablası ve eniştesi Neslişah-Engin Altan Düzyatan çifti oldu. Çocukları Emir ve Alara'nın ara tatillerinde rotayı Dubai'ye çeviren Düzyatan çifti, çocuklarıyla birlikte hem deniz ve güneşin tadını çıkardı hem de Demirağ çifti ile hasret gidermiş oldu.







Bu arada Engin Altan Düzyatan'ın, geçtiğimiz yıllarda Hollywood yıldızları Jessica Alba ve Zac Efron gibi isimlerin yer aldığı 'Dubai Present' kampanyasının bu yılki yüzü olduğunu da belirteyim.