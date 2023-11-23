Bugünlerde yine ev değiştirme telaşında olan ünlü oyuncu Tuba Ünsal'dan anlamlı davranış. Önceki gün sosyal medya hesabından "Eşyaları satmaya başladık" notuyla bir koltuk fotoğrafı paylaşınca merak edip aradım.







Yeni evine götürmek istemediği eşyalar varmış, onları satışa çıkarmış. "10 parça eşyayı satıyorum" diyen Tuba Hanım, kazandığı parayı ne yapacağını da söyledi: "Deprem sonrası gittiğim Kahramanmaraş'ta iki kızı olan depremzede bir kadınla tanışmıştım.







Bu satıştan gelen parayla hem o kızların eğitimine destek olacağım hem de hasar gören evlerinin yenilenmesine yardım edeceğim" dedi. Tuba Hanım'ın depremzedeleri unutmaması ve onlara desteğini sürdürmesini takdir ettim.







Bu arada, 2020 yılında, oturduğu bu eve taşınırken de bazı eşyalarını satmış ve o parayla da 20 hayvanı ameliyat ettirmiş. Gönlüne sağlık... Hem depremzedelere yardım etmek hem de Tuba Ünsal'ın koltuğunda oturmak isterseniz aklınızda olsun.



MİLLİLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADI

Son olarak atv'deki Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği Ayşe karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Yağmur Tanrısevsin'den millilerimize hep tam destek. Filenin Sultanları'nı desteklemek için pek çok kez yanlarında olan Yağmur, önceki akşam milli futbolcularımıza destek için stattaydı.







Galler'de oynanan Galler-Türkiye maçını canlı izleyip millilerimizin yanında olmak isteyen Yağmur, Galler'e gitti ve tribündeki yerini aldı. Milli takımımız berabere kalsa da grup lideri olarak Euro 2024'e katılmaya hak kazandığı için Yağmur çok mutluydu.



MADRİD'DE İŞ BİRLİĞİ DAVETİ

Tasarladığı mücevherleri tüm dünyada büyük ilgi gören Begüm Kıroğlu, dünyaca ünlü bir Fransız parfüm ve kozmetik markası ile iş birliği yapmıştı. Begüm Hanım, bu iş birliği kapsamında markanın dünya çapında 54 mağazasının yılbaşı vitrinini tasarladı.







Bu özel iş birliği, önceki akşam Madrid'de özel bir davetle kutlandı. Begüm Kıroğlu'nun ev sahipliği yaptığı geceye, İspanya'nın ünlü isimleri katıldı. Davette Begüm Hanım, tasarladığı göz alıcı parçaları konuklarıyla paylaştı.



KİTABINI DÜNYA OKUYACAK

Ankara'da bir kafeyle başlayıp 100 şubelik restoran zinciri kuran Gamze Cizreli'ye rastladım. Hayatını anlattığı 'Ateşle Oynayanlar' adlı kitabının bir ayda 40 bin baskıya ulaştığını söyledi. Bunu söylerken çok keyifliydi ama asıl sevincini de paylaştı.







Bu yıl kendisini '50 yaş üstü 50 kadın' listesinde gösteren Forbes'tan bir teklif almış. Forbes'in bir yetkilisi, dünyadaki kadınlara da ilham verebilmesi için kitabını İngilizce'ye çevirmesini önermiş. Kitabın İngilizce baskısının, ABD'de dağıtılması konusunda ise, dergi olarak yardımcı olacaklarını söylemiş. Gamze Hanım hepsini hak ediyor.