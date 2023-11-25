Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef hız kesmeden devam ediyor! Ünlü-ünsüz herkesi iğne ipliğe çeviren yaşam koçu Şeyda Coşkun da, dullar kervanına katıldı!







Evet, yanlış okumadınız... Yaklaşık bir yıllık flörtün ardından Ağustos 2014'te Çeşme'de evlenen Şeyda Coşkun ile Uğursay Yeğin, çarşamba günü tek celsede boşandı.







38 yaşında gelin olan ve 23 Kasım'da 47. yaşını dolduran Şeyda Coşkun, doğum gününden bir gün önce boşandı. Ama Şeyda Hanım, yine de bir kutlama organize etti.







Ortaköy'deki mekanında, hem yeni yaşını hem de yeni hayatını kutlamak için yakın dostlarına bir parti verdi. Partinin çok eğlenceli geçtiğini ve Şeyda Hanım'ın moralinin yerinde olduğunu duydum. Umarım hem Şeyda Coşkun hem de Uğursay Yeğin için hayırlısı olmuştur...







RENKLERİN ŞİFRELERİNİ ÇÖZDÜLER!

'Renk Analizi' son zamanlarda çok trend oldu. Her insanın bir rengi olduğu ve o renkle daha mutlu oldukları felsefesinin doğurduğu bu akıma kapılanlar renk analizi yaptırıp kendi renklerini öğrenmeye çalışıyor. Renk uzmanı ve yazar Zeynep Tarhan Muslu da bu konudaki uzmanlardan biri. Muslu önceki gün, 'Renk Analizi & Şifreleri Atölyesi' düzenledi. Muslu, atölyeye katılan sosyeteden ünlü isimlerine, renk şifresi tekniğini temel alarak güçlü renkleri ile doğal güzelliklerini nasıl öne çıkarabileceklerini öğretti. Renklerini öğrenen konuklar, etkinliğin yapıldığı restoranın şefi Tolga Bozok'un özel hazırladığı lezzetleri de deneyimledi.







BU KEZ BİRLİKTE YÜRÜDÜLER

"Çocuk da yaparım kariyer de" diyen kadınların en iyi örneklerinden Sabancı Ailesi'nin gelini Pınar Sabancı, yoğun temposuna rağmen sporunu da ihmal etmiyor. Haftanın üç günü Kandilli'deki yalısından tekneyle Bebek'e geçen ve sahilde yürüyüş yapan Pınar Hanım, önceki gün yine spordaydı. Ama bu kez yalnız değildi, yanında eşi İlhan Sabancı vardı. Türkiye'nin en zengin 57'nci kişisi Yalçın Sabancı'nın oğlu olan ve çok ortalarda gözükmeyi sevmeyen İlhan Bey'i, eşiyle yürüyüş yaparken görünce şaşırdım doğrusu. Ama çok keyifli görünüyorlardı, sohbet ederek sahilde bir saat yürüdüler. Sonra da Bebek İskelesi'nde bekleyen teknelerine binip yalıya döndüler.







'YAVRU KARTAL'I BEKLİYORLAR

Milli Takım ve Beşiktaş'ın efsane futbolcusu İlhan Mansız, iki yıldır flört ettiği Azerbaycanlı sevgilisi Lela Leyla ile ekim sonunda Amerika'da evlenmişti. Aşıklar, yaklaşık 2 ay sonra oğullarına kucaklarına alacak. İlhan Mansız'ın yıllarca Beşiktaş'ta giydiği 26 numaralı forması ile poz veren Lela Leyla ile İlhan Mansız'ın fotoğrafından da anlayacağınız gibi, oğulları doğuştan Beşiktaşlı olacak. Bu arada İlhan'ın 20 yıl önce büyük aşk yaşadığı Alman sevgilisi Nina Ritter'den de Aimee adında bir kızı var.







'BEN DEĞİL ONLAR YAPTI'

Farah Zeynep Abdullah, Bihter filminin geçen haftaki galasında giydiği kıyafetiyle yine eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Üzerinden zaman geçti, artık filme odaklanıldı derken, Farah'ın önceki gün sosyal medyahesabından, galaya kendisini hazırlayan stilistlerine teşekkür postu yayınlamasıyla konu tekrar başa sardı! Fotoğrafın altına yapılan yorumlar, durumun trajikomikliğini bir kez daha gözler önüne serdi! Tamam Farah bu konuda antrenmanlı fakat iki stilist arkadaşın suçu neydi? Bence Farah bu teşekkür postuyla "O gecenin sorumlusu ben değil bunlar" demek istedi. Farah stilistlerine teşekkür ediyor gibi değil de, sanki onlardan öcünü alıyor gibi olmuş! Kısaca Farah stilistlerini sattı!!!







ÜZERİNDE KAOS TAŞIYOR!

Oyuncu Bestemsu Özdemir'in geçenlerde katıldığı bir davette çekilmiş fotoğrafı geçti elime. Başarılı oyuncu, stilinde deneysel tarzları deneyen bir isim ancak maalesef bazen sonuç hiç de beklediği gibi olmuyor! Bu davetteki kombini de bunun en güzel örneği! Payet büstiyer ve kabarık mini etek takımı kombininde maalesef çok karışıklık var. Büstiyerle kombinlediği sweatshirt, ince çorabı, platformlu ayakkabıları ve boncuklu çantası... Maalesef ortada bir bütünlük yok; onun yerine tam bir kaos var! Daha minimal silüetli bir topuklu ayakkabı durumu bir nebze sakinleştirebilirdi!







Bu sezon kazak modası son sürat devam ediyor. Kazak modellerinde öne çıkanlar ise kesinlikle zamansız çizgililer olacak.







Çanta modası her sezon çok çeşitli oluyor. Bu sonbaharkış sezonunda da bir sürü farklı silüeti çantada görüyoruz. Dikdörtgen modeller ise en çok dikkat çekenlerden...