Her yıl en az bir kere "Boşanıyorlar" diye milletin diline doladığı İzzet-Yasemin Özilhan çiftinin evlilikleri mutlu mesut devam ediyor ancak İzzet Bey'in ablası Türkan Tacir boşandı. Evet, yanlış okumadınız...







Babası Tuncay Özilhan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu holdingin hastanesinde genel müdür olarak çalışan Türkan Tacir'in yaklaşık 25 yıllık evliliği tek celsede bitti. Türkan Hanım ile iş insanı ve fotoğraf sanatçısı eşi Ziya Tacir, geçen hafta anlaşmalı olarak gittikleri mahkemede evliliklerini resmen sona erdirdi.







2010 yılında da evliliklerinde ciddi bir kriz yaşayan çift, boşanmanın eşiğinden dönmüştü. O dönem, 5-6 aylık bir ayrılığın ardından evliliklerini kurtarmayı başaran çift, bu kez yollarını ayırmayı seçti. Türkan Hanım'ın babası Tuncay Özilhan'ın adını taşıyan 22 yaşında bir oğulları olan Türkan Hanım için de Ziya Bey için de hayırlısı olur inşallah.



MESAJ İÇERİKLİ PAYLAŞIM!

Yan yana fotoğraflarını ilk bu köşede gördüğünüz ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ilişkisi 'yaz aşkı' olarak kalmayacak demiştim. Hatta Fransa'nın Lille takımında top koşturan Yazıcı, temmuzda flört etmeye başladığı Pamuk'a, eylülde evlilik teklif etmişti. 32 yaşındaki oyuncu, kendisinden 6 yaş küçük olan sevgilisine o dönem "Evet" demese de, bence bu ilişki adım adım evliliğe gidiyor.







Aşıklar, eylülde tatile gittikleri Como Gölü'nde çekilmiş fotoğraflarını aynı anda kalp emojisi ile sosyal medyada paylaştı. Acaba evlilik teklifi orada oldu ve sonunda ünlü oyuncu "Evet" dedi ve bu paylaşımı da onun için mi yaptılar!



BU GİZEM NİYE?

Ağustos ayında sürpriz bir aşka imza atan oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'nın ilişkisi doludizgin devam ediyor. Aşıklar, bir haftadır







Hint Okyanusu'ndaki Sri Lanka'da tatil yapıyor. Biz kışı yaşarken, orada yazın keyfini çıkaran aşıklar, yaşadıkları her özel anı paylaşıyor. Ancak nedense tek tek paylaşım yapıp birlikte fotoğraf koymuyorlar.







Gizli saklı bir aşk yaşamadıkları için bu gizemi çok merak ettim. Dünyanın bir ucunda, özel bir aşk tatili yapıp birlikte fotoğraf koymamalarının altından bakalım ne çıkacak!



FORMULA 1 YARIŞINI BAŞKANLA İZLEDİ

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, ülkemizde motorsporlarının gelişmesine büyük katkı sağladığı gibi, yurt dışında da Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. FIA Dünya Motorsporları Konseyi Üyesi olan Eren Bey geçen hafta, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in misafiri olarak Abu Dhabi'deydi.







Onunla birlikte, Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix yarışlarını izleyen Üçlertoprağı, Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali ve Nicolas Todt gibi en üst düzey yöneticiler ve yarışı kazanan Verstappen ve diğer pilotlarla da buluşup görüşmelerde bulundu. Geriye de pistte çekilmiş hatıra fotoğrafı kaldı.