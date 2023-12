2016 yılında, oğlu Azur'un babası Malkoç Süalp'ten boşandıktan sonra gönül kapısını adeta kilitleyen ünlü oyuncu Bade İşçil'in sonunda sınırları aşan bir aşka yelken açtığını öğrendim. Aşk hayatıyla ilgili sorulara, "Gönlüme göre birini bulamadım. Biri olursa seve seve açıklarım" diyen İşçil'in Londra'da yaşayan bir Türk ile aşk yaşadığı kulağıma geldi.







Yakın çevresinden öğrendiğime göre, yaz aylarında başlayan bu aşk, Londra-İstanbul arasında mutlu mesut devam ediyormuş. Arkadaşlarının söylediğine göre, yıllar sonra yaşadığı bu aşk, İşçil'e çok iyi gelmiş. Birkaç haftada bir, bazen Londra'da bazen İstanbul'da buluşup hasret gideren güzel oyuncu ile sevgilisini bakalım ne zaman yan yana göreceğiz. Bade İşçil, gönlüne göre birini bulduğuna göre -söylediği gibi- yakında sevgilisini koluna takıp arzı endam eyler artık ve biz de böylece gönül kapısını kimin için açtığını öğreniriz.



ANTARKTİKA'DA MACERA TATİLİ

İşadamı Faruk Eczacıbaşı ile SAHA Derneği Başkanı eşi Füsun Eczacıbaşı, yeryüzünün en soğuk kıtası Antarktika'da baş başa tatil yapıyor. En ekstrem tatil rotalarından biri olan Güney Kutbu'ndaki Antarktika'da eşiyle birlikte yaklaşık bir haftadır tatilde olan Füsun Hanım'ın, bu tatilde 'fotoğrafçılık' tutkusunu da öğrenmiş olduk.







Çünkü Füsun Hanım, Antarktika'ya giderken orada yaşayan imparator penguenlerini görüntülemek için profesyonel bir fotoğraf makinesi satın almış. Saatlerce soğukta bekleyen Füsun Hanım, sonunda muradına ermiş ve büyüklükleriyle ünlü imparator penguenlerini görüntülemeyi başarmış. 'İmparator ve ben' notuyla sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraf da ispatı...



'GERİ VERME' GALASI

Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın, girişimcileri destekleyerek 'geri verme' kavramını yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği galaların altıncısı gerçekleşti.







Galanın bu yılki ilham veren konuşmacısı, vakfın mütevelli heyeti üyesi, 2016 yılında Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi ödülüne layık görülen Hande Çilingir oldu. Vakıf Başkanı Sina Afra'nın ev sahipliğinde gerçekleşen galaya ilgi çok büyüktü... AylinÖzcan Tahincioğlu, Irmak-Kazım Köseoğlu, Cem Garih, Lamia- Bünyamin Aydın, galaya katılan isimlerden sadece birkaçıydı.



YENİ MEKANA SERGİLİ AÇILIŞ

Alphan-Demet Müftüoğlu Eşeli çifti, 2009'da kurdukları uluslararası kültür ve sanat platformunu Bebek'teki yeni yerine taşıdı. Yeni mekanlarının açılışını ise 20'den fazla çağdaş sanatçının eserini bir araya getirdikleri bir sergi ile yaptılar.







Demet Müftüoğlu Eşeli ve Menderes Utku'nun ev sahipliğinde gerçekleşen sergi açılışına, aralarında Ronit-Cem Hakko, Nurgül Yeşilçay, Ruken Mızraklı ve Hafsanur Sancaktutan'ın da olduğu sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı. 15 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak olan sergi, özel üretilen bazı eserleri ve ilk gösterimleri sanatseverlerle buluşturuyor.



BU İTİRAFLA ARKADAŞI KALMAZ

Rapçi Sefo ve Sergen Yalçın'la yaşadığı aşklarla gündeme gelen genç oyuncu Melisa Döngel'in konuk olduğu bir platformda yaptığı itiraf tepki çekti! Güzel oyuncu, arkadaşlarının sevgilisini beğenirse geri durmayacağını söyledi! "Baktın arkadaşımın sevgilisi, beğenirim, hoşlanırım, asla 'yapmam' demem.







Ama yani yapmamaya çalışırım, özen gösteririm" diyen Melisa Döngel'in sanırım bundan sonra pek arkadaşı kalmayacaktır. Çok talihsiz bir itiraf olmuş! Bu itirafı, henüz 24 yaşında olan Döngel'in gençliğine mi yormalı yoksa dikkat çekmek için özellikle mi söylediğini düşünmeli bilemedim! Her ne sebeple olursa olsun bu itirafın Melisa Döngel'in çok başını ağrıtacağı kesin!



KUSURSUZ ŞIKLIK

İki yıldır flört ettiği Nazım Akmandil ile eylülde, gönlünden geçtiği yerde, İtalya'da dillere destan bir törenle evlenen başarılı sunucu Burcu Esmersoy, giyim konusunda kesinlikle bir uzman.







Ülkemizde giyinme işini en iyi bilenlerden biri olan Esmersoy, her zaman doğru parçaları, doğru trendleri kendi stiliyle bir araya getirmeyi başarıyor. Hafta içinde katıldığı bir davette de bu sezonun kahve ton trendini, tarçın rengi ile kombinleyen Burcu Esmersoy'da bir kusur bulmaya çalıştım ama bulamadım. Gerçekten baştan ayağa çok şık görünüyor.



TREND RADARI







Bu kış omuzlar biraz üşüyecek ama buna kesinlikle değecek. Düşük omuzlu tasarımlar sezonun öne çıkan yıldız parçaları arasında yerini aldı.







Saçlar her geçen gün daha da kısalıyor. Çeneden göz hizasına çıkan saç modelleri, maskülen bir çekicilik sunuyor.