2016 yılında vefat eden eşi Mustafa Koç'un adını yaşatmak için hayata geçirdiği Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü, geçen ay (8 Kasım'da) sahiplerine veren Caroline Koç, 1 Aralık'ta da eşinin bir hayalini kısmen de olsa gerçekleştirdi.







Tam bir golf tutkunu olan ve uzun süre kurucusu olduğu bir golf kulübünün başkanlığını yapan Mustafa Koç, sahası kapanan kulübe bir golf sahası yapmayı çok istiyordu. Ancak ömrü vefa etmemişti.







Caroline Hanım da, onun bu hayalini gerçekleştirmek için 2017'den beri uğraşıyordu. Hatta Mustafa Koç'un 29 Ekim'deki doğum gününde, Riva'da inşa ettiği sahayı açmayı planlamış ama başaramamıştı.







Caroline Hanım, 1 Aralık'ta eşi Mustafa V. Koç adını taşıyan golf sahasının kulüp binasını ve antrenman sahasını hizmete açtı. Mustafa Koç'un dostları kulüp üyeleri artık Mustafa V. Koç Sahası'nda antrenmanlarını yapabilecek. Caroline Koç'un yaz başında da sahayı tamamen bitireceğini öğrendim. Hadi hayırlısı...







TANINMAZ HALE GELDİ!

Estetikten artık tanınmaz hale gelen oyuncu Meryem Uzerli'yi biri durdursun! Katıldığı Suudi Arabistan'daki Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ndeki videolarını paylaşan Uzerli'yi resmen tanımakta zorlandım! 2019'da, sigaranın ve yoğun temponun cildinde yarattığı etkilerden kurtulmayı bahane ederek dünyanın en ünlü plastik cerrahlarından birinin Los Angeles'taki kliniğine giden Uzerli, bir daha iflah olmadı! Yüzüne ha bire dolgu yaptırtan ünlü oyuncunun o karakteristik yüz ifadesinden eser kalmadı. Daha 40 yaşında olan ve yüzüyle para kazanan biri kendine bunu neden yapar anlamadım.







BABAANNE OLDU

Kadın golfçü dendiğinde ilk akla gelen Beyhan Benardete, ilk torun mutluluğunu yaşıyor. Adil Benardete ile evli olan Beyhan Hanım'a bu mutluluğu, oğlu Adilcan ile gelini Seda yaşattı. Adilcan-Seda Benardete çiftinin nur topu gibi bir kızları oldu. Seda Hanım'ın ve Aden Alegra adını verdikleri kızlarının sağlıkları gayet iyiymiş. İlk kez baba olan Adilcan Bey'in de ayakları yere basmıyormuş. Beyhan Hanım'ın da en az oğlu kadar mutlu ve heyecanlı olduğunu duydum. Aden Alegra, babaannesinin golf tutkusunu ikinci plana atacak gibi görünüyor. Beyhan Hanım, artık her fırsatta golf sahasına değil, Aden Allegra'nın yanına koşacaktır.