21 yaşında uyuşturucu batağına düşen, 28 yaşında, ABD'de gördüğü tedaviyle kurtulan, sonra bağımlılık üzerine doktora yapan ve Türkiye'ye dönüp kendini uyuşturucu bağımlılarını kurtarmaya adayan Esra Çavuşoğlu, bu yoldaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.







Çağdaş Bağımlılık Çalışmaları Derneği'ni (ÇABAÇAD) kuran ve Gaziantep'te açtığı merkezde 600'ün üzerinde genci bağımlılıktan kurtaran Esra Hanım, şimdi de 'Longevilab' adlı internet sitesi kurdu.







Esra Hanım bu platformla, bağımlılıkla mücadelede edenlerin yanında olmayı, fonksiyonel tıp, nörobilim ve biohacking aracılığıyla genç yaşlanmanın sırlarını paylaşmayı ve insanların kendini güvende hissetmelerini sağlamayı amaçladığını söylüyor. Kendi hikayesini de paylaşıp uzman ve doktorlarla ihtiyacı olanlara rehberlik edecek olan Esra Çavuşoğlu'nun yüreğine ve emeklerine sağlık.



BİR ÖDÜL DE MARAKEŞ'TEN

Dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nden ve Fransa'daki Saint-Jeande- Luz Film Festivali'nden ödüller alan 'Yurt' filmi Marakeş'ten de eli boş dönmedi. Nehir Tuna'nın yazıp yönettiği Yurt, Marakeş Film Festivali'nde de ödül aldı. Amerikalı oyuncu ve yapımcı Jessica Chastain'in başkanlığındaki jüri, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Yurt'taki performansıyla Doğa Karakaş'a verdi.







Karakaş törene, yönetmen Nehir Tuna, filmin oyuncusu ve yapımcılarından Didem Ellialtı ile katıldı. Tebrik etmek için aradığım Didem Ellialtı, "Filmimiz bir ödül daha kazandı, çok mutluyuz" dedi. Jüri başkanı ile hatıra fotoğrafı da çektiren Yurt ekibini ben de tebrik ediyorum.



MADONNA İLE COŞTULAR

Dünyadaki kültür ve sanat etkinliklerinin takipçisi olan İstanbul sosyetesi, dünyaca ünlü starların konserlerini de kaçırmıyor. Önceki gece Londra'da sahneye çıkan Madonna'nın konserinde de sosyetemizden ünlüler vardı.







Alpin Albayrak, Selin Çolakoğlu ve Nazlı Çarmıklı Gezer, Madonna'yı canlı dinlemek için Londra'ya gitti ve konserde en önlerde yerini aldı. İki saat süren konserde, Madonna'nın şarkılarına eşlik edip eğlendiler. Unutulmaz bir konser deneyimi yaşadıklarını söyleyen üç yakın arkadaş, yanda gördüğünüz karelerle de bu anları ölümsüzleştirdiler.



YARDIMSEVERLER ALIŞVERİŞTE BULUŞTU

Bu yıl 20. yılını kutlayan Tohum Otizm Vakfı'nın otizmli bireyler yararına düzenlediği geleneksel alışveriş festivali başladı. Yılbaşı öncesi hem sevdiklerine hediyeler almak hem de otizmli çocukların eğitimlerine katkıda destek olmak isteyen yardımsever isimler, dün de festivale akın etti.







Bugüne kadar 36 bin kişinin ziyaret ettiği ve bini aşkın firmanın katılım sağladığı Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali, vakfın 20. yılına özel etkinlikler ve festivale özel tasarım ürünlerle ziyaretçilerini buluşturdu. Emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.