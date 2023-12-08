Son günlerde, Levent şubesinin müdürünün özel fon kurup ünlü futbolcuları dolandırmasıyla gündemde olan DenizBank'ın bu akşam AKM'de bir konseri olacak. 18 yıldır devam eden 'İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) Denizbank Konserleri'nin bu akşamki içeriğini görünce şaştım kaldım.







Gelen davetiyedeki programı incelediğimde, Gioacchino Rossini'nin 2 perdelik 'Hırsız Saksağan' uvertürü ve Bertolt Brecht'in yazıp Kurt Weill'ın bestelediği '3 Kuruşluk Opera'dan Suit dikkatimi çekti.







Uvertür için seçilen operanın ismi çok talihsiz olmuş diye düşünürken, daha önce izlediğim 'Üç Kuruşluk Opera'daki "Bir banka soymak, bir banka açmanın yanında nedir ki" repliği aklıma geldi ve bu kadar da olmaz dedim! Tabii ki, bu konser ve içeriği, en az altı ay önceden belli oluyor ama DenizBank'ın sponsor olduğu ve adını verdiği konserde, tam da bugünlerde, böyle bir içeriğin yer alması sizce de çok talihsiz olmamış mı?



YİNE OKULLU OLDU

35 yıldır iş hayatında olan sosyetenin ünlü isimlerinden Mine Kalpakçıoğlu'nun üniversite öğrencisi olduğunu öğrendim! Evet, yanlış okumadınız, Mine Hanım, üniversiteye başlamış. Özel bir üniversitede 'Wellbeing Sağlık Uzmanlığı' sertifika programına kaydolmuş.







Sekiz ay sürecek okulda, Mine Hanım'ın hocası da tanıdık bir isim; Welbeing Uzmanı ve Ayurveda Eğitmeni Ebru Şinik... Bu arada Mine Hanım'ın haziranda mezun olacağı programa ilgi büyükmüş. Pandemi ile başlayan sertifika programı, şimdiye kadar 16 ülkeden 550 mezun vermiş.



DOST KALMAYI BAŞARMIŞLAR

Sanat piyasasının en ünlü aktörlerinden Murat Pilevneli ile Aslı Pamir'in 8 yıllık ilişkilerini bitirdiğini ilk bu köşede okumuştunuz. Ex çiftin aşk ilişkileri bitse de, iş ilişkilerinin devam ettiğini duymuş ama uzun soluklu olabileceğine ihtimal vermemiştim; yanılmışım!







Gayet medeni bir şekilde dost kalmayı başarmışlar. Önceki akşam gerçekleşen bir törende, gözlerimle de şahit oldum. Gecede 'Yılın En İyi Sanat Adamı' ödülüne layık görülen Murat Pilevneli'ye ödülünü kim verdi dersiniz: Aslı Pamir. Bravo doğrusu...



SOSYETE BÖYLE İSTİYORMUŞ!

İstanbul'un elitlerinin, düğün, davet ve etkinliklerine catering hizmeti veren isimlerden olan Ebru Erberdi'nin, önceki gün kendi daveti vardı. Tasarım tabak ve aksesuarıyla tanınan Melisa Eraydın ile iş birliğine giden Erberdi, bu işbirliğini kendi mekanında kurduğu şık bir sofra ile tanıttı.







Erberdi ile Eraydın, birlikte yeni bir konsept oluşturduklarını, evlerinde ve ofislerinde misafir ağırlamak isteyenler için şık ve lezzetli sofralar kuracaklarını söyledi. Meğer artık sosyete, evdeki davetlerinde bile bir şey yapmak istemiyormuş; birileri gelsin, sofrayı kurup süslesin ve sonra da toplayıp gitsin istiyormuş!