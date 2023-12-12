Geçen ay, ailesinin ortağı olduğu holdingin, kendisine ait 4 milyon 350 bin hissesini, o günkü değeriyle yaklaşık 450 milyon liraya borsaya açtığını yazdığım Dalia Garih, yedi gün arayla iki torun sahibi olacak. Evet, yanlış okumadınız...







Geçtiğimiz yıl küçük oğlu Tal Garih ile evlenen gelini Ceylan Garih ile daha önce Dalia Hanım'a iki kez torun mutluluğu yaşatan büyük oğlu Niv Garih'in eşi Romina Hakko Garih, tesadüfen aynı tarihlerde hamile kalmıştı.







Mayıs 2015'te kızı Alaia'yı, Eylül 2019'da da Gaia'yı dünyaya getiren Romina Hanım, geçen salı üçüncü kızı Petra'yı dünyaya getirmişti.







Bugün de Ceylan Hanım, eltisi Romina Hanım gibi aynı hastanede kızını dünyaya getirecek. Böylece kuzenlerin yedileri karışmış oldu. Bu arada iki torunu olan ama son bir haftada iki torun sahibi daha olacak olan Dalia Garih'in sevinçten havalara uçtuğunu duydum. Torunları sağlıkla büyür inşallah.



BİR KEZ DAHA DENEYECEK!

İki yıl flört ettiği finans uzmanı sevgilisi Berk Dinçtürk ile 22 Ağustos 2020'de evlenecekken düğünden üç gün önce vazgeçen iş insanı Begüm Eyilik, yine evlilik yolunda. Pandemi sürecinde yoğunlaştığı sanat üretimleri ile de dikkat çeken Begüm Hanım'ın sessiz sedasız nişanlandığını öğrendim.







Aile arasında bir törenle nişan yüzüğünü takan Begüm Hanım'ın beyaz atlı prensi ise tanıdık bir isim: Sosyeteden Hatice Hataylı'nın eski eşi olan Fahir Han. Yaza evlenmeyi düşünen nişanlıların yaklaşık bir yıldır flört ettiği kulağıma geldi. Umarım Begüm Hanım, bu kez vuslata erebilir.



USTALARIN ESERLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Nurcan-Turgay Artam'ın 1981 yılında kurduğu ve kırılması güç müzayede rekorunu elinde bulunduran şirketleri, yılın son müzayedesine imza atacak. Modern ve çağdaş resmin ustalarının özel yapıtlarının yer aldığı müzayede, 17 Aralık'ta online olarak gerçekleşecek.







Burhan Doğançay, Fahrelnissa Zeid, Erol Akyavaş, Nejad Melih Devrim, Ömer Uluç'un da arasında olduğu pek çok sanatçının eseri açık arttırmaya çıkacak. Müzayedenin lokomotifi ise, modern Türk resminin yurt dışındaki en tanınmış temsilcilerinden olan Fikret Mualla'nın bir milyon TL açılış fiyatıyla satışa çıkacak olan 'Le 14 Julliet' isimli tablosu...



SANAT ESERİNDEN MÜCEVHERE

Sosyeteden Öznur Yakın'ın bir sanatçıyla işbirliği yaptığını öğrendim. Öznur Hanım, sahibi olduğu mücevher markası için heykel sanatçısı Mert Ege Köse ile birlikte çok özel bir koleksiyon hazırlamış.







Öznur Hanım, ülkemizin önemli heykel sanatçılarından biri olan Köse'nin heykellerini, mücevherlere taşımış. Koleksiyondaki mücevherlerin tamamı, Öznur Hanım'ın ustaları tarafından el işçiliğiyle yapılmış. Öznur Yakın'ın, 'Sanat eserinden mücevhere' mottosuyla yola çıktığını ve Mert Ege Köse ile başlattığı sanatçı iş birliklerini devam ettireceğini de öğrendim.