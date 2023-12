Son zamanlarda liselerde artan akran zorbalığının, sosyetenin çocuklarının gittiği, İstanbul'un en ünlü özel liselerinden Koç Lisesi'ne de sıçradığını öğrendim. Üstelik okulda geçen hafta meydana gelen olayda, akran zorbalığının farklı boyutu yaşanmış!









Okulda sekiz kişilik erkek grubu, sınıf arkadaşları olan erkek bir öğrenciye kafayı takmış ve -dertleri neyse- her fırsatta bu çocuğu dövüyorlarmış. Sonunda çocuğun canına tak etmiş ve geçen hafta okula biber gazıyla gelmiş. Bu sekiz kişilik zorba grup yine çocuğu dövmeye kalkmış, çocuk da cebinden çıkardığı biber gazını gözlerine sıkmış.







Bu sefer dayak yemekten kurtulmuş ama okul karışmış! Çünkü bu olayla hem okulda zorba bir grubun olduğu ortaya çıkmış hem de bir öğrencinin biber gazıyla okula gelmesi... Okul yönetimi, olayı gizli tutmaya çalışmış ama olay, okulda çocuğu olan sosyetik velilerin kulağına gitmiş bile ve haklı olarak da çok tedirgin olmuşlar. Bakalım Koç Lisesi, akran zorbalığının önüne geçebilecek mi...



ENİŞTESİNE JEST YAPTI

Sosyetenin ünlü ismi Derin Mermerci'den, ablası Yosun Reza'nın eşi olan eniştesi Olivier Reza'ya jest! Olivier Bey; 2016'da vefat eden 'Zenginler dünyasının en iyi tasarımcısı' olarak nam salan babası Alexandre Reza'dan bayrağı devralmıştı.







Derin Hanım, kendi markalarının yanı sıra dünyaca ünlü mücevher markalarının pırlantalarını da tedarik eden Olivier Bey'in yeni koleksiyonunu göstermesi için,







Nişantaşı'ndaki bir otelde davet verdi. Olivier Bey, davet için eşiyle New York'tan İstanbul'a geldi. Davette Yosun Hanım, Reza da yeni mücevher koleksiyonunu tanıttı.



FOTOĞRAFLAR SEVGİLİDEN

Dünyanın ilk moda dergisi Harper's Bazaar'ın dünyada her yıl düzenlediği Women of the Year Awards (Yılın Kadınları Ödülleri) töreni ilk kez Türkiye'de gerçekleşti. Bu yılın en güzel davetlerinden biri olmaya namzet törene ünlüler akın etti.







Geceyi takip eden arkadaşım Ersin Al, yaz başından beri flört eden iş insanı Allan Hakko ile fenomen Selin Yağcıoğlu'nun ilginç bir fotoğrafını çekmiş. Sosyal medya hesabı için fotoğraf isteyen Selin Hanım, fotoğrafçı olarak sevgilisi Allan Bey'i kullanmış. İşini ciddiye alan Allan Bey, güzel fotoğraflar çekmiş doğrusu.



SOSYETE KAYAK SEZONUNU AÇIYOR

Ulaşım kolaylığı, uzun pistleri ve lüks otelleri ile son yıllarda yıldızı çok parlayan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Palandöken'in bu kadar popüler olmasını sağlayan en önemli isimlerden olan Berke Dikmen'in otelinde bu hafta sonu sezon açılış partisi var.







Otelin geleneksel hale getirdiği sezon açılış partisine sosyeteden birçok ünlü ismin katılacağını öğrendim. Bu arada partide sosyeteyi, birçok sürprizin beklediği de kulağıma geldi. Bakalım neler olacak! Palandöken Kayak Merkezi, bu sezon da kayak tutkunu elitlerin buluşma adresi olacak gibi gözüküyor.