Türkiye'nin en ünlü caz piyanistlerinden olan, albümleri ve konserleri büyük ilgi gören Kerem Görsev, maalesef mesleğindeki başarı ve istikrarı özel hayatında sürdüremiyor! Ünlü müzisyenin ikinci evliliğinin de sona erdiğini öğrendim. İlk bu köşede okumuştunuz; Kerem Görsev, 22 yıl aynı yastığı baş koyduğu eşi Pınar Kapralı'dan Eylül 2017'de boşanmıştı.







Boşanma sebebi olarak "Sihir bitti" diyen ünlü müzisyen, dört ay sonra ise yeni bir sihre kapılmış ve Türkiye'nin ilk açık deniz şefi Deniz Kurt ile New York'ta nikah masasına oturmuştu. Anlaşılan bu sihir de son bulmuş! Yaklaşık altı yıldır evli olan Kerem Görsev ile Deniz Kurt, geçen hafta tek celsede evliliklerini bitirmiş. Ne diyeyim; ikisi için de hayırlısı olsun. Bu arada bakalım Kerem Görsev, yeni bir sihre kapılıp tekrar nikah masasına oturacak mı yoksa artık evlilik defterini kapatacak mı, bekleyip göreceğiz.



YARIN BÜYÜK GÜN

2019'a kadar tam 10 yıl boyunca her yıl aralık ayının en heyecanla beklenen etkinliklerinden olan Gala Modern'in dört yıl aradan sonra tekrar başlayacağını geçen ay müjdelemiştim.







Büyük gün yarın. İstanbul'un elitlerinin akın ettiği ve adeta yardım yarışına girdiği Gala Modern'in 11'incisine 11 sanatçı eserleriyle destek oluyor.







Bu yıl ilk kez müzenin yeni binasından gerçekleşecek gecenin sunuculuğunu Rana Erkan Tabanca ve Salih Bademci yapacak. Yardım müzayedesini ise Maya Portakal Bitargil yönetecek. Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un sahne alacağı gecenin biletleri çok kısa sürede tükenmişti.



ANTALYA'DA LEZZETLİ BULUŞMA

Her zaman lezzet peşinde koşan İstanbul'un elitlerinden bir grup, geçen hafta sonu Antalya'daydı. Antalya'nın en eski otelcilerinden Barut Ailesi'nin turizme sunduğu villalarında bir araya gelen Nefise Karatay ve eşi Yusuf Day, Dilek Avşar ve eşi Yakup Avşar, Alize Tansever ve eşi Barış Tansever, Suzan Dicle Demirtaş, Ali Gürsoy ve Gonca Ünsal üç gün boyunca midelerini şenlendirdi.







Antalya'nın yerel lezzetleriyle yemeye başlayan ünlü isimler, ertesi gün Taylandlı ödüllü şef Khun Nuch'un mönüsünü test etti ve villaların baş şefi Özkan Şen'in mönüsüyle de final yaptı. Herhalde birkaç kilo fazlalıkla İstanbul'a dönmüşlerdir.



RESTORANCILIKTAN VAZGEÇEMEDİ!

Martta 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel'den boşanan iş insanı Metin Şen, mayıs ayında da iş hayatında değişikliği gitmiş, 2014'te İstanbul'a getirdiği dünyaca ünlü İtalyan restoranı zincirindeki haklarını satmıştı. Metin Bey'in elinde sadece Fransa'nın meşhur antrikot restoranı kalmıştı.







Londra'da emlak projelerine başlamaya hazırlanan Metin Bey, bir yandan restoran işine devam edecek anlaşılan. Çünkü, şimdiye kadar Levent'teki bir AVM'de tek şubeyle hizmet veren Fransız restoranının ikinci şubesini açtı. İkinciyi Anadolu yakasında, Beykoz'daki bir AVM'de açan Şen'in yolu açık olsun.