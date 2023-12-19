Beş yıl büyük aşk yaşayan Güzide Duran ile İlker İnanoğlu, 2005 yazında evleneceklerini açıkladıktan kısa bir süre sonra ayrılıp herkesi şaşırtmıştı! Artık ne olduysa onlar yollarını ayırdı ancak İlker İnanoğlu'nun annesi Filiz Akın ile Güzide Duran'ın ilişkisi hiç bitmedi.







Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Filiz Akın'ın, Güzide'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına yaptığı yorum da, ilişkilerinin halen güzel bir şekilde devam ettiğinin kanıtı.







Zamanında Güzide'yi gelini olarak görmeyi çok istediğini söyleyen Filiz Akın, fotoğrafın altına, "Sen hep şık ve çok güzelsin üstelik yüreğin de öyle Güzideciimm" notunu düşmüş. Bilmeyenlere hatırlatayım; Güzide Duran da İlker İnanoğlu ile ayrılık arifesindeyken; "İlker'le beraber olsam da olmasam da Filiz Akın, hep benim annem olarak kalacak" demişti.



AFACAN BABA OLUYOR

Yeşilçam'ın 70'lerdeki çocuk yıldızı 'Afacan' yani Menderes Utku muradına eriyor! Geçen yıl haziranda Bodrum'da evlendiği Lübnanlı eşi Sura Utku hamile... Yıllarca evlilikten kaçan Utku'nun 59 yaşında damat olması, benim gibi herkes tarafından artık baba olmak istediğine yorulmuştu.







Demek ki, yanılmamışız. Lübnanlı gelinimiz beş aylık hamileymiş. Bebeklerinin cinsiyetini de öğrendim; bir erkek geliyormuş. 5 Mayıs 1963 doğumlu olan Utku, 61 yaşına girmeden oğlunu kucağına alacak. Umarım Sura Hanım da, oğulları da sağlıkla kurtulur.



KAYAK TUTKUNLARI SEZONU AÇTI

Ulaşım kolaylığı, uzun pistleri ve lüks otelleriyle kayak tutkunlarının gözdesi olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ndeydim. Palandöken'in bu kadar popüler olmasını sağlayan en önemli isimlerden Berke Dikmen'in otelinde sezon açılış partisi vardı.







Orada son yılların popüler işletmecisi Arda Önen ile tanıştım. 23 yıldır sektörde olan Arda, Erciyes'te yarattığı 'apreski konsepti'ni geçen yıl Palandöken'deki bu otele taşımış. Arda, yemekleri, DJ performansı ve canlı müziğiyle kayakseverlere harika bir hafta sonu yaşattı.



DOSTLARIYLA COMO'DA DÜĞÜN YAPTILAR

Bir yıllık flörtün ardından geçen ay sessiz sedasız nişanlanan Begüm Eyilik ile Fahir Han, geçen salı da yine aynı şekilde Yeniköy'deki bir mekanda nikah masasına oturmuştu.







Çiçeği burnunda evliler, hafta sonunda da Como'da düğün yaptı. 80 kişilik arkadaş grubuyla cuma günü, Avrupa'nın en romantik rotalarından biri olan Como Gölü'ne giden çiftin düğünü çok eğlenceli geçti. Melis-Burak Hatipoğlu, Begüm-Ömer Ballı, Sinan-Ayda Elgiz Güreli, Çiçek Güney ve Tuçe Peksayar, Como'da çiftin mutluluğuna şahit olan isimlerdendi. Umarım bir ömür mutlu olurlar.