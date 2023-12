Çocuk ve gençlere yönelik sanat eğitimi programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen ve pandemiye kurban giden Gala Modern'in 11'incisi, dört yılın ardından cumartesi akşamı gerçekleşti. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ev sahipliğinde, müzenin yeni binasında gerçekleşen galaya İstanbul'un elitleri akın etti.







Galada, çocuk ve genç sanatçı adaylarının eğitimine kaynak sağlamak için düzenlenen müzayedede yine tam bir destek yarışı yaşandı. Maya Portakal Bitargil'in yönettiği ve 11 sanatçının eserinin satışa sunulduğu müzayedede bayraklar havada uçuştu.







Biletlerinin bin 250 dolardan satıldığı galaya 600 kişi katıldı. Bu arada galada, yardım yarışı kadar şıklık yarışı yaşandığını da belirtmeliyim. Hem iş dünyasının önemli isimleri hem de sosyetenin ünlü kadınları gerçekten çok şıktı.







KONUKLARINI GALAYA GÖTÜRDÜ

Suzan Sabancı Dinçer galaya, dünyaca ünlü modacı Naeem Khan ve Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin kardeşi François Sarkozy ile katıldı. Öğrendim ki Suzan Hanım, bu iki ismi, iki günlüğüne ülkemize davet etmiş, İstanbul'u gezdirip bir de Gala Modern'e götürmüş. Bence Suzan Hanım, konuklarını böyle şık bir galaya götürerek İstanbul sosyetesinin, Paris sosyetesinden hiç de aşağı kalır yanı olmadığını da göstermiş oldu.







EBEDİYETE UĞURLADILAR

Maalesef bir İstanbul hanımefendisi daha hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ün doktorlarından Prof. Dr. İhsan Sami Garan'ın kızı, Milliyet Gazetesi'nin eski sahibi Ercüment Karacan'ın eski eşi Cemile Garan hayatını kaybetti.







Bir süredir hastanede tedavi altında olan Cemile Hanım, cuma günü Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Merkez Efendi Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. İş ve cemiyet hayatından çok sayıda isim, annelerini ebediyete uğurlayan Cemre Birand, Ali ve Ömer Karacan kardeşleri yalnız bırakmadı. Allah Cemile Hanım'a gani gani rahmet eylesin.







SANATSEVERLER İÇİN YENİ BİR ETKİNLİK

Kurucusu olduğu sanat platformu Artkolik ile İstanbul'un kültür sanat hayatına büyük katkılar sunan Nazlı Keçili, şimdi de Zincirlikuyu'daki bir kültür-sanat merkezi iş birliğiyle yeni bir etkinliğe başlıyor. Sanatseverlerin, ünlü sanatçıların ilham verici hikayelerini dinleyebileceği etkinliğin ilki bu akşam gerçekleşecek. Etkinliğe, ünlü şarkıcı Can Bonomo konuk olacak. Nazlı Keçili'nin moderatörlüğündeki etkinliğe katılanlar, hem Can Bonomo ile tanışma hem de ona istedikleri soruları sorma imkanına kavuşacak. Sanatseverlere böyle imkanlar sunulması takdire değer bence...