Oyuncu Fırat Tanış, 2014'te nikah masasına oturduğu Kübra Tanış ile 2022'de tek celsede boşanmıştı. Sekiz yıllık evliliklerini beş dakikada sonlandıran çiftten Tanış, iki ay sonra piyanist İklim Tamkan ile objektiflere yansımıştı. Tanış, ağustos ayında da Tamkan ile aşkını ilan etmişti. Gerçi, ikilinin aşkının Tanış boşanmadan aylar önce başladığı söyleniyor ama...







Neyse bunlar çoğunuzun bildiği şeyler. Bilmediğiniz şey ise, Fırat Tanış ile İlkim Tamkan'ın ayrıldığı. 2.5 yıldır devam ettiği iddia edilen aşk sona erdi. Asıl bomba ise ayrılık nedeni! İddialara göre aşkı, Tanış'ın, Tamkan'a psikolojik şiddet uygulaması bitirmiş. Yaklaşık 4-5 ay önce Tamkan, Tanış'ta hamile olduğunu söylemiş. Zaten ne olduysa ondan sonra olmuş. Tanış, Tamkan'a kötü davranmaya, psikolojik şiddet uygulamaya başlamış. Tamkan dayanamamış ve bebeğini aldırıp ilişkiyi bitirmiş. Sanatçı camiasının erkeklerinin kadınlara şiddeti bitmedi gitti, artık yeter...







AÇIĞI KAPATIYORLAR!

2016'dan bu yana oğulları Can ile Los Angeles'ta yaşayan Begüm-Adnan Şen çifti, üç yıl boyunca Türkiye'ye hiç ayak basmamıştı. Nihayet haziran ayında Türkiye'ye gelen Şen çifti, açığı kapatmaya kararlı anlaşılan. Çünkü hazirandan sonra ekim ayında tekrar gelen çift, şimdi yine İstanbul'da. Hazirandan beri üçüncü kez Türkiye'ye gelen Şen çifti, önceki gün yakın arkadaşlarıyla buluştu. Şehrin popüler bir mekanında bir araya gelen yakın dostlar, hem hasret giderdi hem de Adnan Şen'in doğum gününü kutladı. Begüm-Adnan Şen, yılbaşını da Türkiye'de geçirip sonra Los Angeles'a geri dönecekmiş.







BİRİNCİ YAŞINI KUTLADI!

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen'in babasını ziyarete gittiği Bodrum'da beynine pıhtı attığını tüm Türkiye benden öğrenmişti. Cuma günü, o talihsiz olayın birinci yıldönümüydü. Zamanında müdahale edildiği için hasarsız atlatan ve o günü ikinci doğum günü ilan eden Metin Bey, cuma günü yakın dostlarıyla yeni doğum gününü kutladı! Metin Bey, "Beynimde pıhtı atalı tam bir sene oldu. Allah'ım beni oğullarım Berke ve Batu'ya ve yakın arkadaşlarıma bağışladı. Allah'ıma çok şükürler olsun. Hayat çok güzel" dedi. Metin Şen'e Allah uzun ömürler versin.