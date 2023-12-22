İş insanı İzzet Özilhan'ın eşi olan, sosyetenin ünlü ismi Yasemin Özilhan, eski mesleğine geri dönüyor! Yasemin Hanım, genç bir oyuncuyken rol aldığı dizinin çekildiği hastanenin sahibi Özilhan Ailesi'nin oğlu İzzet Özilhan ile tanışıp evlenince mesleğini bırakmıştı. 2011'de evlenip setlere veda eden ve çocuklarını büyüten Yasemin Hanım'ın 12 yıl sonra tekrar kamera karşısına geçeceğini öğrendim.







Üstelik yine bir diziyle... Yasemin Hanım'ın başrolünde yer alacağı dizi, bir dijital platform için çekilecek ve 8 bölüm yayınlanacak. Yasemin Hanım, 2019'da bir dizide konuk oyuncu olmuş ve "Setleri özlediğimi fark ettim, iyi bir senaryo gelir ve şartlarım kabul edilirse mesleğime dönebilirim" demişti.







Şartlarını da, "Senaryoda beni ve ailemi rahatsız eden sahneler olmayacak. Haftada 3 gün, günde 4 saatten fazla çalışmam" şeklinde sıralamıştı. Demek ki, iyi bir senaryo gelmiş ve şartları da kabul edilmiş. Yasemin Özilhan'ı bunca yıl sonra setlere döndüren dizi, çok iddialı olacaktır, merakla bekliyorum.



ESKİ EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Raif-Esra Dinçkök'ün 2020 yılında evliliklerinin üzerine kara bulutlar çöktüğünü de, 19 yıllık evliliklerini geçen yıl bitirdiklerini de ilk bu köşeden öğrenmiştiniz. Raif Bey iki yıl boyunca çok uğraşmasına rağmen evlilikleri kurtulmasa da, medeni bir şekilde boşanmayı ve dost kalmayı başarabilmişlerdi.







Ne güzel ki, dostlukları halen devam ediyor. Geçenlerde Raif Bey'in yönetim kurulu başkanı olduğu holdingin Etiler'deki AVM'sinin 30. kuruluş yıldönümü kutlaması vardı. Esra Hanım, eski eşini, bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Hatta yan yana olmasa da birlikte aynı kareye girip objektiflere de poz verdiler; bravo...



'GÜZEL' KUTLAMA

Dünyada güzellik ve kozmetik trendlerine yön veren Fransız markası, yeni yılın gelişini, İstanbul'da da kutladı. Markanın, Boğaz'da bir otelde verdiği görkemli yeni yıl davetine, sosyete ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.







Davete katılan ünlü isimler, yılbaşı coşkusunu yaşatan ve atlıkarıncanın bile olduğu mekanda, Selen Beytekin'in şarkıları ve DJ Berk Büyükakın'ın müzikleriyle 2024'ün gelişini kutladı. Bu arada güzelliğine düşkün ünlü isimler, yeni makyaj ürünlerini test etmekten ve güzellik trendlerini deneyimlemekten de geri kalmadı.



'AİLE YALANLARI'NI MUTLAKA İZLEYİN

Önceki akşam Melisa Sözen'in başrolünü üstlendiği 'Aile Yalanları' adlı oyunun Zincirlikuyu'daki kültür- sanat merkezindeki prömiyerindeydim. Sizi temin ederim; küçük bir aile trajedisini üç kahramanın da perspektifinden anlatarak, her birinin aynı olayı nasıl bambaşka şekillerde algılayıp yaşadığını gözler önüne serdiği oyunu soluksuz izleyeceksiniz.







Nermin Yıldırım'ın 'Bavula Sığmayan' adlı öykü kitabından uyarlanan oyunda, Melisa Sözen, aynı sahneyi kendisi gibi harika performanslar sergileyen Ülkü Duru ve Müfit Kayacan ile paylaşıyor. Sakın kaçırmayın...