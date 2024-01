İki kızının babası Emre Ziyal'den Nisan 2021'de boşanan Burcu Anık'ın, Abdülkerim Güzel ile yeni bir aşka yelken açtığını da, geçen yıl nisanda, Los Angeles'ta, Kerim adını verdikleri oğullarını dünyaya getirdiğini de ilk benden öğrenmiştiniz. Oğulları doğduğunda Abdülkerim Bey evli olduğu için ilişkilerini ve bebeklerini sır gibi saklayan aşıklar, aradaki engellerin kalkmasının ardından sonunda muradına erdi.







Geçtiğimiz aylarda aşıkların, Mısır'ın tatil beldesi Şarm El-Şeyh'te görkemli bir düğünle evlenmeyi planladıklarını duymuştum ama demek ki, evdeki hesap çarşıya uymamış.

Burcu Anık ile Abdülkerim Güzel, hafta içinde İstanbul'daki bir nikah dairesinde sessiz sedasız imzayı attı. Çifte mutluluklar diliyorum ama Abdülkerim Bey'in, nikahında tişört giymesini çok garipsediğimi de söylemeden geçemeyeceğim.



BİR FOTOĞRAFTAN ÇOK DAHA FAZLASI!

İstanbul sosyetesinin en gözde isimlerinden Bettina Machler'den şaşırtan paylaşım! Bettina Hanım, sosyal medyasında ilk kez, 2011 yılından bu yana flört ettiği hayat arkadaşı Sinan Dereli ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı.







Aşıklar, 13 yıllık ilişkilerinde -o da mecbur kaldıklarından- gazetecilere sadece birkaç kez birlikte poz verdikleri için, benim gibi herkes bu fotoğrafa bir anlam yükledi. Sorup soruştursam da şimdiye kadar bir sonuca ulaşamadım ama bu fotoğraf bence bir şeyin habercisi! Yakında anlarız.



CANNES'DA ÇOK ÖZEL KUTLAMA

İşadamı Erhan Kamışlı, 31 Aralık'ta 60 yaşına girdi. Emine Kamışlı, eşi Erhan Bey'in bu özel yaşını unutulmaz kılmak için, dünya jet-set'inin gözde tatil adresi Cannes'da dillere destan bir doğum günü kutlaması organize etti.







Berrak-Nezih Barut, Dilek-Ali Nuri Türker, Ece-Erhan Kurdoğlu gibi 40 yakın dostu da Erhan Bey'i bu özel kutlamada yalnız bırakmamak için Cannes'a çıkarma yaptı. Cannes'ın en popüler mekanlarından birini kapatan ve eğlence için Türkiye'den bir DJ getirten Emine Hanım'ın bu sürprizi, eminim Erhan Bey'in ayaklarını yerden kesmiştir.



ANADOLU MOTİFLERİNE SAHİP ÇIKTILAR

Son zamanlarda geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması için yaptığı projelerle öne çıkan ünlü modacı Aslı Filinta, aynı amaçla bu kez bir teknoloji şirketiyle iş birliği yaptı. Ünlü modacı bu iş birliği çerçevesinde, markanın beyaz eşya ve küçük ev aletleri için Anadolu'nun kadim motiflerini kullanarak özel tasarımlar hazırladı. İş birliğini kutlamak için de önceki akşam görkemli bir davet gerçekleştirildi.







Duygu Badem Uylukçuoğlu ve Aslı Filinta'nın ev sahipliğindeki davete, cemiyet ve sanat hayatından birçok ünlü isim katıldı. Bu projeyle kadim motiflerimizi gelecek nesillere aktaracak olan Aslı Filinta'ya kocaman bir alkış.



SPOR YAPIYORMUŞ!

Çok başarılı bulduğum oyuncuların başında gelen Büşra Pekin, önceki gün "Yeni senenin ilk antrenmanı" notuyla yukarıda gördüğünüz fotoğrafı paylaştı. "Düzenli yaptığınız her şey fark yaratır" diye de ekleyen Büşra, çok doğru söylüyor.







Bu arada spor yaparken de kusursuz görünmek istemiş anlaşılan! Fotoğrafa baksanıza; spor mu yapıyor yoksa bir dergi için fotoğraf çekiminde mi belli değil! Spor yapan biri, biraz terler, biraz saçı dağılır, biraz makyajı bozulur; bu kadar da kusursuz görünmez ki! Sevgili Büşra Pekin, yeni senenin ilk antrenmanından paylaştığın bu fotoğraf biraz komik kaçmamış mı, ne dersin?



TRENDİ VE TARZ!

Kırmızı aksesuarlar bu sezon çok moda; özellikle de kırmızı çorap... Ancak trendlere takılıp kalmadan trendleri tarzınıza adapte etmek, şıklığın en önemli kısmı. Benim de stilini en beğendiğim isimlerden biri olan Ezgi Apa, gerçekten bu konuda her zaman çok başarılı.







Geçenlerde bir davette karşılaştığım Ezgi Hanım, görmekten şimdiden sıkıldığımız kırmızı çorap yerine, bu trend rengi simsiyah stiline atkısıyla uyarlamış. Türkiye'nin stil ikonlarından biri olarak görülen Ezgi Hanım, böylece çok şık ve zamansız bir görünüm ortaya koymuş; bravo...



TREND RADARI

Beyaz, bu kış da popülerliğini devam ettiriyor. Özellikle yünlü tasarımlarda ve peluş detaylarda bu zamansız rengi bolca göreceğiz. Baştan ayağa beyaz stillerde, elegan görünümün kilit noktalarından biri bu renk olacak.







Kış sezonu ile birlikte deriler geri döndü. Deri pantolonlar günün her saati kombinlerin şıklığını garantileyen parçaların başında geliyor. Özellikle bu sezon kahve tonlarına yönelin.