2020 yılında vefat eden işadamı Süleyman Toplusoy'un eşi İpek Toplusoy'un, son zamanlarda çok büyük sıkıntılar yaşadığını öğrendim. İpek Hanım'ın 8 yaşındaki kızı Selin, maalesef o amansız hastalığa yakalanmış.







Geçen mayıs ayından beri tedavi görüyormuş. İpek Hanım, bu sıkıntılarla uğraşırken, şimdi de kayınbiraderi Turgut Toplusoy ile mahkemelik olmuş! Ailenin en büyüğü ünlü işadamı Turgut Toplusoy, Çekmeköy'deki aile arazisindeki, merhum kardeşi Süleyman Toplusoy'un mirasçısı olan İpek Hanım ve kızları ile ilk eşinden olan kızının payını satın almak istemiş.







İpek Hanım satmak istemeyince de izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davası açmış. Konuşulanlara göre, Turgut Bey arazide bir inşaat şirketiyle lüks konut yapmak istiyormuş.







İpek Hanım ise, hissesini satmak yerine konutların yapılıp payına düşeni almak istemiş. Çünkü daha önce de aile arazisinde konut yapılmış ve herkes payına düşeni almış. İpek Toplusoy, kızının hastalığı yetmezmiş gibi şimdi bir de bunlarla uğraşıyormuş. Umarım öncelikle Selin sağlığına kavuşur ve bu miras davası da hakkıyla sona erer.



ZİRVEDE ÇİFTE TATİL

Sosyetenin gözde bekarı Yasemin Taciroğlu ile işadamı Ahmet Uras, 18 Ağustos'ta İstanbul'da, günlerce konuşulan bir düğünle vuslata ermişti. Mutlulukları dillerden düşmeyen çift, evlendikleri dönemde işleri çok yoğun olduğu için balayı tatili yapamamıştı.







Ünlü çift, yılbaşı tatilinde, aylardır bekledikleri balayı tatilini de aradan çıkardı. Yılbaşından birkaç gün önce, baş başa İtalya'nın ünlü kayak merkezi Cortina'ya giden çift, orada hem romantik yılbaşı kutlaması hem de güzel bir tatil yaptı. Yeni yıla balayı tatiliyle girmek de çok anlamlı olmuştur herhalde. Hep mutlu olurlar inşallah...



DAĞDA SANAT KEYFİ

Son yıllarda sanatın Bodrum'da sahile inmesine alışmıştık. Sanat şimdi de gözünü zirveye dikti. Burak Kaya'nın yönetim kurulu başkanı olduğu ünlü otel zincirinin Kartalkaya'daki oteli bir ilke imza attı ve sanatı dağa taşıdı. Otel, kış turizmine yeni bir bakış açısı getirmek için dünya çapında sanatçıları bir araya getiren bir danışmanlık şirketi ile anlaştı. Bu iş birliğiyle otelde, sanat sergisi açtı.







Sergide, 27 sanatçının 104 eseri yer alıyor. Kartalkaya'ya gidenler, artık kayak yapmanın yanı sıra zirvede sanat keyfini de yaşayacak. Sanatı zirveye taşıyan Burak Kaya'yı kutluyorum.