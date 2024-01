Amerika vizesi alamayınca New York'ta yaşayan kızı Yasemin Germiyanlıgil ile hasret gidermek için Kosta Rika'da buluşan Elif Dürüst, ölümden dönmüştü.







Kullandığı ATV aracının devrilmesi sonucu kaval kemiği kırılan ve kafatasında kırıklar oluşan Dürüst, sevenlerinin yüreğini ağzına getirmişti. Hastanede müşahade altında tutulan Elif Hanım'a, hayati tehlikesi bulunmamasına rağmen 'uzun uçuş riski' nedeniyle Türkiye'ye gelmesine izin verilmemişti.







Dün Elif Hanım'ın annesi Gül Dürüst'ten müjdeli haberi aldım. Gül Hanım, her gün 2-3 kez görüntülü konuştuğunu söylediği kızı Elif'in yarın İstanbul'da olacağını söyledi. Uçaktan indikten sonra İstanbul'daki özel bir hastaneye gidecek olan







Elif Hanım, doktorların görüşü doğrultusunda ya bir süre daha hastanede kalacak, ya da evine gidecekmiş. Elif Dürüst'e çok geçmiş olsun diyorum; umarım bir daha böylesi tatsızlıklar yaşamaz.



2024'E BÖYLE BAŞLADI

Dünya jet-set'i ve bizim sosyetiklerin müdavimi olduğu Avusturya'daki detoks merkezi, son dönemde sanatçılarımızın da radarına girmişti. Serenay Sarıkaya, Büşra Pekin ve Pelin Akil'den sonra ünlü popçu Edis de şu anda o detoks merkezinde kampta.







Yorgunluk atıp toksinlerinden kurtulmak için Avusturya'nın yolunu tutan Edis, "2024 bende böyle başladı, böyle de gider sanki, hadi bakalım" demiş ve 2024 mottosunu da açıklamış: "Daha çok değil, akıllı çalışmak..." Bence de öyle; başarının sırrı öyle uzun saatler çalışmakta değil, 'üretken' olmakta yatıyor.



KİTABI İKİNCİ BASKISINI YAPTI

Acısıyla tatlısıyla çok renkli bir hayat yaşayan Ahu Aysal Kerimoğlu, ekim ayında yazar olarak çıkmıştı karşımıza. 'Şükür Huzurumdur' adını verdiği ilk kitabında, yaşadıklarını, yaptıklarını, başına gelen iyi ve kötü her şeyi kaleme aldığını söylemişti.







Öğrendim ki, Ahu Hanım'ın kitabı tükenmiş; bu hafta ikinci baskısı piyasa çıkacakmış. Bravo; kalemine sağlık. Bir amacının da çocukları ve torunlarına hatıra bırakmak olduğunu söyleyen Ahu Hanım'ın, bir gezgin gibi neredeyse tüm dünyayı gezdiği ve gezilerinden anekdotlar da paylaştığı kitabı gerçekten çok keyifli.



90'LAR EĞLENCESİ GERİ DÖNDÜ

90'lı yıllarda çok güzel canlı müzik kulüpleri vardı. Dönemin en iyi seslerinin sahne aldığı bu kulüplerin en büyük özelliği ise küçük olmalarıydı. Sahnesi de çok küçük olduğu için şarkıcı ile dinleyenler iç içe olur ve herkes çok eğlenirdi.







Sonra bu kulüpler yok olup gitti. Geçen hafta sonu, Zincirlikuyu'daki ünlü otelin, benim ve benim yaşımdakilerin özlem duyduğu o mekanları geri getirdiğini gördüm. Sade ve şık bir dekorasyon, küçük yuvarlak masalar, lezzetli yemekler ve canlı müzik. Benim gittiğim akşam Sibel Tüzün sahnedeydi. Harika bir gece geçirdim. Sibel Tüzün bu akşam da sahnede olacakmış, aklınızda olsun.



MAL BEYANINDA BULUNMUŞ!

Türkiye'nin en zengin ailelerinden birine mensup iş insanı Faruk Çolakoğlu ile flört eden model-sunucu Özge Ulusoy, önceki gün çok şaşırdığım bir paylaşım yaptı! Ulusoy, evinde, çantalarının olduğu dolabı görüntülemiş. İçinde, dünyanın en lüks çanta markalarından birinin, en ucuzu 15 bin dolardan başlayan, farklı renk ve modellerde tam 15 çantası var.







Fotoğrafın üzerine de onlara ne kadar iyi baktığına dair esprili cümleler kurmuş! Espriye gülen oldu mu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki, bu paylaşım tam bir görgüsüzlük örneği olmuş. Mal beyanında bulunur gibi servet değerindeki çantalarını niye insanların gözüne sokmaya çalıştı acaba; çiğlikten mi yoksa birilerine mesaj mı gönderdi!!!



FARKLILIĞINI ORTAYA KOYMUŞ

2016 yılında evlendiği ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandıran stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ'u, hafta içi bir davette gördüm. Giyinme işini iyi bilenlerden biri olan Başak Hanım'ın üzerinde, bu sezonun favori silüetlerinden cut out detaylı bir elbise vardı.







Başak Hanım farklı tarzını, kendisine çok yakışan kahve tonlarındaki elbiseyi kombinlemesiyle göstermişti. Bu tip elbiselerin altına genelde ince stilettolar giyilirken, Başak Hanım çizme giymeyi tercih ederek farkını da ortaya koymuş. Bence tarz bir şıklık yaratmış, sizce de öyle değil mi?



TREND RADARI

Kaba görünümlü platformlar, hızla çıktıkları moda sahnesinden aynı hızla iniyor! Bu sezon apartman topuklar yerini, zarif silüetlere ve ince versiyonlara bırakıyor.







Vatkalar geri döndü. 'Ne kadar çok o kadar iyi' fikriyle yola çıkılan geniş omuzlu bluzlar, ceket ve hatta kabanlar bu sezonun en popüler parçası.