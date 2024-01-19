4 Ocak'ta, Fazıl Say'ın, Nişantaşı'ında yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp birleştirdiğini, bunu yaparken de apartmanların perde duvarlarını yıktığını yazmıştım. Herkes depreme karşı apartmanlarını güçlendirmeye çalışırken Fazıl Say'ın iki apartmanı birden riske soktuğunu benim haberim ile öğrenen komşularının soluğu, Beşiktaş Belediyesi'nde aldığını öğrendim.







Şikayet üzerine belediye, Say'ın evine tespit için zabıtaları göndermiş ancak Say'ı evde bulamamışlar. Birkaç defa daha gelip Say'ın ABD'de olduğu öğrenen zabıtalar, kapıya bir yazı bırakıp belediye ile irtibata geçmesini istemişler. Henüz Say'dan bir ses soluk çıkmamış. En son 16 Ocak'ta New York'ta konser veren Say'ın önümüzdeki hafta İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Ünlü piyanistin, diken üstünde olan komşularının, apartmanlara 'riskli' raporunun verilip mühürlenmesinden korktukları kulağıma geldi. Fazıl Say'ın bu yaptığına bir kez daha pes diyorum. Bakalım zabıtalar evde tespit yaptığında neler olacak, bekleyip göreceğiz.



FATİH KIRAL ENDİŞELENDİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki son durumu anlattı ve İstanbul'daki yoğun bakımların yüzde 83 doluluğa ulaştığını açıkladı. Ben de çevremden sürekli influenza, RSV ve Kovid-19'a yakalanan isimler duyuyorum.







Geçen yıl şirketinde çalışan işçisinin bağışladığı böbrek ile hayata tutunan Fatih Kıral ile eşi Figen Kıral da Kovid-19'a yakalanmış. Fatih Bey gibi böbrek nakilli olan Hayri Yazıcı, Kovid'e yakalanıp 21 ay sonra ayağa kalkabildiği için Fatih Bey'in Kovid olduğunu duyunca endişelenmiştim açıkçası. Neyse ki, Fatih Kıral'ın hastalığı hafif seyrediyormuş. Acil şifalar diliyorum.



TATİLDE SANAT

İstanbul'un elitleri, yarıyıl tatili ile birlikte yurtiçi ve yurtdışındaki tatil merkezlerine akın edecek. Eczacıbaşı Ailesi'nin Türkiye'ye kazandırdığı ilk modern sanat müzemiz İstanbul Modern, İstanbul'da kalacak 7-10 yaş aralığındaki çocuklar için sanat dolu program hazırlamış.







22 Ocak–2 Şubat tarihleri arasındaki Yarıyıl Sanat Okulu'nda, çocuklar müze eğitimcileriyle sanatı yorumlayıp ve sanatsal üretimler yapacakları atölye çalışmalarına katılabilecekler. İstanbul'da kala caklar çocuklar için çok iyi bir alternatif.



SU KRİZİ İÇİN YARIŞTILAR

Sabancı Vakfı'nın Kısa Film Uzun Etki sloganıyla bu sene sekizincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu. 'Su Krizi' temasıyla, düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Güler Sabancı ev sahipliğinde gerçekleşti. Yarışma kapsamında 12 eser finale kaldı.







Birincilik ödülünün sahibi 'Düşlerdeki Hayat' filmiyle yönetmen Can Yeşiloğlu oldu. Sabancı, "İnsanlığı tehdit eden su krizine dair farkındalık yaratma görevini 'Kısacası Susuzluk Çekiyoruz' mottosuyla genç sinemacılara emanet ettik. Ne mutlu sinemacılar bu meseleyi içselleştirmiş ve çarpıcı işlere imza atmışlar" dedi.