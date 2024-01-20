Amerika vizesi alamayınca New York'ta yaşayan kızı Yasemin Germiyanlıgil ile Kosta Rika'da buluşan ve orada ATV kazası sonucu ağır yaralanan Elif Dürüst ile ilgili müjdeli haberim var.







Kosta Rika'dan ambulans uçakla Miami'ye, oradan da tarifeli bir uçağın arka koltukları sökülerek doktor ve hemşire gözetiminde İstanbul'a getirilen Elif Dürüst, doğrudan Nişantaşı'ndaki özel hastaneye yatırılmıştı. Kaval kemiği, kuyruk sokumu ve kafatasındaki kırıklara Kosta Rika'da müdahale edilen Dürüst, İstanbul'da da kafasındaki ödem yüzünden yoğun bakımda müşahede altında tutuluyordu.







Salı günü normal odaya alınan ve annesi Gül Dürüst ile kardeşi Şirin Yalçın'ın refakat ettiği Elif Dürüst'ün dün taburcu olduğunu öğrendim. Yaklaşık 3 ay evinde tedavisi devam edecek olan Elif Dürüst'ün kafasındaki ödem ilaçlarla atılmaya çalışılacakmış. Gerçekten Elif Dürüst'ü Allah korumuş; verilmiş sadakası varmış.



TÜRK MOTİFLERİNİ PARİS'E TAŞIYOR

Ünlü modacı Dilek Hanif, geleneksel Türk el sanatlarını ve motiflerini Paris'e taşıyor. Hanif, Osmanlı bahçelerinden ilham alarak, geleneksel Türk ve Osmanlı motiflerini çağdaş bir bakış açısıyla yorumlayarak hazırladığı özel couture koleksiyonunu, Paris'te sergileyecek.







Paris Haute Couture Moda Haftası'na katılan Hanif, 22 Ocak Pazartesi günü orada sergileyeceği 2024 ilkbahar-yaz couture koleksiyonuyla, moda dünyasına geleneksel motiflerimizi de tanıtmış olacak. Ben koleksiyondan bazı tasarımları gördüm; elbiseler, zarif kaftanlar ve ince boncuk işlemeleri göz kamaştırıyor. Her zaman geleneksel motiflerimize sahip çıkan Dilek Hanif'in ellerine sağlık.



TARİHİ ANA ŞAHİTLİK ETTİLER

Rüya gerçek oldu; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Alper Gezeravcı uzaya çıktı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden yolcu edenler arasında, 2018'den bu yana Miami'de yaşayan oyuncu Ceyda Ateş ile iş insanı eşi Buğra Toplusoy da vardı.







Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın davetlisi olarak törene katılan çift, bu tarihi ana şahitlik ettiği için çok mutluydu.







Bu arada Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy'un -hepimiz gibi- yaşadıkları gurur da yüzlerinden okunuyordu.



NUSRET İLE ERZURUM'U GEZDİLER

Pervin Ersoy ve Bilge Kuru tarafından, Türkiye'nin güzelliklerini, tarihi yerlerini ve kültürünü tanıtmak amacıyla oluşturulan 'Rotahane' ülkemizin illerini gezmeye ve tanıtmaya devam ediyor.







Projenin son durağı Erzurum'du. Ersoy ve Kuru'nun Erzurum'daki misafiri, kasap çıraklığından bir dünya markası yaratan Erzurumlu Nusret Gökçe'ydi. Gezinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak projede sona yaklaştıklarını duyuran Bilge Kuru, fotoğrafın altına, "Erzurum'daki misafirimiz Erzurum'un ve Türkiye'nin iftiharı Nusret Gökçe ile anılarımıza yepyenilerini ekledik" yazdı.



ESTETİKLE GELEN KOMİKLİK!

Şarkıcı Gökhan Özen'in estetik sonrası ortaya çıkan yeni görüntüsü hafta içi sosyal medyada çok konuşuldu; yorumlar, eleştiriler geldi. Özen, kendisine yöneltilen eleştirileri önce bir çocukluk fotoğrafını yayınlayarak yalanladı!







"Bu yaşta da herhalde estetik yaptırılmaz" dedi. Yaptırdığı estetiği inkar edeni çok görmüştüm ama çocukluk fotoğrafını örnek gösterip inkar edene ilk kez rastladım! Diğer yandan konuyla ilgili olarak açıklamalarını sürdürdü. Instagram hesabından bir video paylaştı, bir takım mimikler yaparak estetik yaptırmadığını ispatlamaya çalıştı ama nafile! Gözlerimize mi inanalım söylediklerine mi; bilemedim!



ÇOK KARIŞTIRMIŞ!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen, oyunculuktaki başarısını müzik alanına da taşımak istediğini söyleyen Aslı Bekiroğlu'nu geçenlerde gördüm; karışık stili ile göze çarpıyordu!







Desenli, fuşya tül bluzu ve kırmızı tonlarındaki drape detaylı eteği, içine giydiği büstiyer ve siyah çorabı ile bir araya gelince yorucu bir görünüm ortaya koymuştu. Aslı Bekiroğlu, bluzunun içine daha natürel tonlarda bir büstiyer giyip, hiç çorap tercih etmeseydi daha hoş bir görünüme sahip olabilirdi.



TREND RADARI

Gerçek kürkün yerini aratmayacak faux fur kabanlar bu sezonun en popüler parçalarından. Özellikle maksi boy olanlarını çok göreceğiz.







Timsah derisi desenli parçalar bu sezon karşımıza çıkmaya başladı. Giyim dışında çizmelerde de bu deseni fazlasıyla göreceğiz.



