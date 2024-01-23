Ünlü oyuncu Müge Boz, önceki gün hamile olduğunu açıkladı. 2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen ve aynı yıl kasım ayında kızı Vina'yı dünyaya getirip anne olan Boz'un hamile olduğunu duyunca çok şaşırdım!







Çünkü güzel oyuncu, daha geçen ay, "Annelik hiç kolay değil, tükendim" deyip dert yanmıştı. Kızının saatlerce ağladığını, sinirlerinin çok bozulduğunu ve sonra kendisinin de hıçkırarak ağladığını söyleyen oyuncu, bu sırada eşinin uyuduğunu belirtip "Neden hep en çok anneler etkileniyor" diyerek Caner Erdeniz'e de bir gönderme yapmıştı.







İşte bu yüzden Müge Boz ikinciye hamile olduğunu söyleyince önce şaka yapıyor sandım. Demek ki, bu kadar dert yansa da anneliği çok seviyor. Yoksa Vina'yı büyütmekte çok zorlandığını söylerken ikinci kez anne olmayı göze almazdı herhalde. Müge Boz, ikinci çocuğunu, sağlıkla dünyaya getirir inşallah.



GENÇ OYUNCULAR ZİRVEYE ÇIKTI!

Yeni neslin en gözde oyuncuları, geçen hafta zirvede buluştu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan genç oyuncular İlhan Şen, Şifanur Gül, Yağmur Tanrısevsin, Gizem Karaca, Burak Çelik, Enes Koçak, Eylül Tumbar ile model Deren Talu ve yönetmen Thor Seavarson ünlü kayak merkezi Erciyes'te bir araya geldi.







Radisson Blu Hotel, Mount Erciyes'te gerçekleşen, GQ Türkiye 'White Kick Off' etkinliğine katılan ünlüler, üç gün boyunca, gastronomi deneyiminden test sürüşüne, kayaktan canlı DJ partilerinde eğlenceye kadar çok keyifli anlar geçirdi. Damat Tween, Toyota Türkiye ve Aveeno'nun sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikten geriye, işte bu renkli kareler kaldı.



TATİL DÖNÜŞÜ ADLİYEYE GİDECEK!

Ünlü bir mücevher markasının sahibi olan Öznur Yakın'ın, sosyetik güzel Hande Demir ile 'samimi' dansını öğrendiği eşi Burak Yakın'a kapıyı gösterdiğini yazmıştım.







Burak Bey'in eşinin gönlünü almak için dostlarını devreye soktuğunu ancak Öznur Hanım'ın Nuh deyip peygamber demediğini duyuyorum! Çünkü söylenenlere göre bu Burak Bey'in ilk vukuatı da değilmiş! Bu arada sömestir tatili için dört çocuğuyla birlikte Dubai'ye giden Öznur Hanım'ın tatil dönüşü nihai kararını vereceği ve büyük bir ihtimalle de adliyenin yolunu tutacağı konuşuluyor.