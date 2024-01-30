Metin Şen ile Aslı Gümüşel, 23 yıllık evliliklerini geçen yıl 13 Mart'ta tek celsede bitirmişti. Boşanırken söyledikleri gibi dost kalmayı başaran çiftten Aslı Hanım'dan ilginç bir hamle geldi!







Boşanır boşanmaz kızlık soyadı olan Gümüşel'i kullanmaya başlayan Aslı Hanım, eski eşlerinin soyadından vazgeçemeyen ünlüler kervanına katıldı! Önceki gün tatil yaptığı Courchevel'den dönen Aslı Hanım, sosyal medya hesabını 'asligumuselsen' olarak güncelledi! Adı ve eski eşinin soyadı ile bir marka yaratan Aslı Hanım, sanırım bunu gözetti ama boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra mı aklı başına geldi, bilemedim!







Bu arada AYM'nin iptal ettiği 'kadın erkeğin soyadını alır' kanununun yürürlüğe girdiği saatlerde, Aslı Hanım'ın bu hamlesi çok ilginç geldi bana. Evlenen kadınlar, artık kendi soyadını kullanacağı için mutlu olurken Aslı Hanım'ın boşandığı eşinin soyadını kullanması sizce de ilginç değil mi?



ULUDAĞ'DA AİLE TATİLİ

Sosyetenin ünlü ismi Derin Mermerci, 2019'da boşandığı Cem Aydın'dan olan ikizleri Lal ve Mila ile birlikte sömestir tatilinde tercihini Uludağ'dan yana kullandı. İkizleri ile çok iyi anlaşan hayat arkadaşı Murat Aslan da, onlara eşlik ediyor.







Muhabir arkadaşım Ersin Al, Derin Mermerci ve ikizleri Lal ve Mila'yı karda oyun oynarken görüntülemiş. Derin Mermerci ile Murat Aslan da fotoğraf karelerine yansımış. Fotoğraflara bakınca tam bir aile saadeti gördüm. Derin Mermerci ile Murat Aslan evlenmese de tam bir aile olmuş. Allah bozmasın.



DAĞ BAŞINDA ABARTILI ŞIKLIK!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç ile kankası Esra Tümen, dünyaca ünlü fotoğrafçımız Mert Alaş'ın alkollü içecek markasına ortak olmuştu.







Her fırsatta markalarının tanıtımını yapmaya çalışan ortaklar, bu kez dünya jet-set'inin favorisi olan, Türklerin de sömestirde çıkarma yaptığı ünlü kayak merkezi Courchevel'de işbaşındaydı. Nevbahar Hanım, markalarının tanıtımı için kayak merkezinin en ünlü mekanında verdikleri partide göz kamaştırdı. Gerçi kayak merkezinde bu kadar takıp takıştırması bana biraz tuhaf geldi. Evet, Courchevel şık bir yer ama bu da çok abartılı olmuş bence!



HEYECANLA NİSAN AYINI BEKLİYORLAR

Cengiz-Demet Sabancı Çetindoğan çifti, ilk göz ağrıları Pırıl Kokuludağ sayesinde ilk kez anneanne ve dede olmanın mutluluğunu yaşayacak. Eylül 2021'de Gökhan Kokuludağ ile nikah masasına oturan Pırıl Hanım, kızına yaklaşık altı aylık hamile.







Doktorunun doğum için nisana gün verdiği Pırıl Hanım da, kızları da umarım sağlıkla kurtulur. Bu arada geçtiğimiz ağustos ayında torunu Hacı Sabancı'nın kızı Arzu Alara'yı kucağına alan Özcan Sabancı, bu kez Pırıl Kokuludağ sayesinde ikinci kez torununun çocuğunu görmüş olacak.