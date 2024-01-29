Sömestir tatili ile birlikte dünyanın dört bir yanına dağılan sosyetik isimlerin büyük bir çoğunluğu tercihlerini yine kayak tatilinden yana kullandı.







Favori adresleri ise tabii ki Fransız Alpleri'ndeki ünlü kayak merkezi Courchevel oldu. Türk sosyetesi, Avrupa jet-set'inin de kışın buluşma yeri olan Courchevel'e, -geçtiğimiz birkaç yıldır olduğu gibi- yine öyle bir akın etti ki, üstünlüğü ele geçirdi. Avrupa jet-set'i azınlıkta kalınca restoran ve kafelerde Türkçe menüler ortaya çıktı, eğlence mekanlarında Türkçe şarkılar çalınmaya başladı.







Dağın en ünlü mekanında da durum farklı değil. Türk bayrağının dalgalandığı mekanda çalan Türkçe şarkılar eşliğinde masaların üzerine çıkıp eğlenen bizim sosyeteye







Avrupalılar da eşlik ediyor. Anlayacağınız, bizim sosyete Alpler'in gözdesi Courchevel'de tam bir Türk rüzgarı estiriyor. İşte sosyetemizin Courchevel'deki tatilinden renkli kareler...



İKİNCİ YAŞINI KUTLAYACAK!

Bugün, yani 29 Ocak, Tansa Mermerci Ekşioğlu'nun doğum günü. 1974 doğumlu olan Tansa Hanım, 50. yaşına 'merhaba' diyor. 2021 yaz sonu pankreas kanseri teşhisi konan, o yılın ekim ayında ameliyat olan Tansa Hanım'ın kanserle savaşı, 10 Mayıs 2022'deki son kemoterapi seansına kadar sürmüştü.







Uzun, acılı ve kaygılı geçen günlerin ardından geçen yıl 49 yaşına sağlıkla giren Tansa Hanım, bugün ikinci hayatının ikinci doğum gününü kutlayacak. Eşi Can Ekşioğlu, Tansa Hanım için geçen yıl Bebek'teki bir otelde doğum günü kutlaması organize etmişti. Bakalım bu yılki sürprizi ne olacak? Ben de Tansa Hanım'a nice sağlıklı yaşlar diliyorum.

