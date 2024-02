Önceki akşam Los Angeles'tan çok acı bir haber aldım! Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Salih Güney'in henüz 27 yaşındaki torunu Can Işık'ın vefat ettiğini öğrendim.

Salih Güney'in Zeynep Tedü ile evliliğinden olan kızı Ebru Işık ile ünlü iş insanı Uğur Işık'ın beş yıl süren evliliğinden dünyaya gelen Can'a, daha 12 yaşında kanser teşhisi konmuştu.









Uğur Işık, bacağında kanserli tümör tespit edilen oğlu Can'ı annesi ile birlikte hemen New York'a tedaviye götürmüştü. Babası ve annesi ile birlikte o amansız hastalıkla mücadele eden Can'ın kanseri yendiğini duymuştum. Meğer bir süre önce kanser nüksetmiş.









Can, Los Angeles'taki bir hastanede tedavi altına alınmış. Ama ne yazık ki, bu kez bu illet hastalığı yenememiş. Uğur ve Ebru Işık, tedavi süresince yanından bir an olsun ayrılmadıkları oğulları Can'ı İstanbul'a getirip aile kabristanına defnedecek. Genç yaşta aramızdan ayrılan Can'a Allah'tan gani gani rahmet diliyorum.



REFİK ANADOL'A LONDRA'DA HAMİLİK YAPACAK

Dünyada yapay zeka sanatının başlamasına öncülük eden dünyaca ünlü sanatçımız Refik Anadol, 16 Şubat'ta, İngiltere'de ilk büyük kişisel sergisini açacak.







Londra'daki bir galeride açılacak sergi onuruna, Suzan Sabancı'nın 15 Şubat'ta bir davet vereceğini öğrendim. Aynı zamanda çağdaş sanatın en prestijli kurumlarından Serpentine Galerileri Hamiler Konseyi'nin tek Türk üyesi olan Suzan Hanım'ın,







Refik Anadol'un bu özel sergisinin açılışı için vereceği davete, Londra sanat çevresinin yanı sıra İstanbul'dan da sanat tutkunu birçok ünlü isim katılacakmış. Suzan Sabancı'nın davetinin Londra'da büyük ses getireceğine şüphem yok.



HASTANEYE KALDIRILDI

Geçen yıl şirketinde çalışan işçisinin bağışladığı böbrek ile hayata tutunan Fatih Kıral ile eşi Figen Kıral'ın Kovid-19'a yakalandığını yazmıştım geçen hafta.







Böbrek nakilli olan Hayri Yazıcı, Kovid'e yakalanıp 21 ay sonra ayağa kalkabildiği için Fatih Bey'in Kovid olduğunu duyunca endişelenmiştim. O dönem hastalığının hafif seyrettiğini öğrenmiştim ama duydum ki, tüm vücudunda ödem oluşunca oğulları, Fatih Kıral'ı Nişantaşı'ndaki özel hastaneye yatırmış. Acil şifalar diliyorum; umarım tez zamanda taburcu olduğu haberini de alırız.