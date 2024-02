Eylül 2023'te Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçen İtalya'nın eski milli futbolcusu Vincenzo Montella ile ilgili bir haberim var ama futbolla ilgili değil. Futbolculuğu döneminde lakabı 'Aereoplanino' yani 'Küçük Uçak' olan Montella'nın Türkiye'de uçmaya hazırlandığını öğrendim!







İtalya'da oynarken golcülüğü kadar lüks yaşamıyla da dikkat çeken Montella, 'gelmiş geçmiş en hızlı SUV' unvanına sahip olan Ferrari'nin Purosangue modelini sipariş etti.







15 saniyede 250 km hıza ulaşan ve 309 km'nin üzerinde hız yapan otomobil ile yakında Türkiye'de uçmaya başlayacak olan Montella, bunun için ciddi bir servet harcadı. Yakında teslim edilecek olan aracına 1 milyon 470 bin Euro ödedi. Yani bugünkü kurla 48.5 milyon lira.







Milli takımımız ile yıllık 1 milyon 800 bin Euro'ya anlaştığı söylenen Montella, demek ki, bir yıl yeni otomobiline çalışacak. Bu arada, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak milli takımımızı da kendisi gibi uçurur inşallah.







LONDRA DEDİKODUSU KÜLLİYEN YALANMIŞ

Önceki gün Kıvanç Tatlıtuğ'un menajeri Zerrin Ersü ile karşılaştım. Ünlü oyuncu ile eşi Başak Dizer'in, oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacağı haberini sordum. Tahmin ettiğim gibi külliyen yalanmış. Kıvanç'ın film, dizi, reklam projeleri olduğunu söyleyen Zerrin, "Kesinlikle söz konusu değil. Zaten Kurt Efe daha 15 Nisan'da 2 yaşına basacak, ne eğitimi! Başak, yıllar önce Londra'da bir üniversitenin moda kurslarına katılmıştı. O yüzden Londra'yı çok seviyor ve fırsat buldukça Kıvanç'la tatile gidiyorlar" dedi. Bu arada Londra'da ev almak çok moda olmasına rağmen, Tatlıtuğ çiftinin orada dikili ağaçları bile yokmuş.







ANNESİNİ BUGÜN TOPRAĞA VERECEK

Geçen yıl Forbes'in ilham kaynağı olan 50 başarılı iş kadını arasında gösterdiği, hayatını anlattığı 'Ateşle Oynayanlar' adlı kitabı ile büyük satış başarısı yakalayan Gamze Cizreli, büyük bir acı yaşıyor. 86 yaşındaki annesi Özgül Cizreli önceki gün vefat etti. Annesinin vefatını Hz. Mevlana'nın "Öğreneceksin yüreğim, öğreneceksin. Dünyanın hasret, ölümün vuslat olduğunu..." sözleri ile duyuran Cizreli, anneciğini bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlayacak. Allah Özgül Hanım'a rahmet eylesin, sevenlerine sabır versin.







ÖRÜMCEK ADAM İSTANBUL'A GELDİ

Dünyanın en gözde sanat etkinlikleri Türkiye'de sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bu kez, dünyada büyük ses getiren bir konser, İstanbul'da sahne aldı. New York'taki görkemli dünya prömiyerinin ardından İngiltere turnesine çıkan 'Spider-Man: Into The Spider- Verse Live in Concert' 3-4 Şubat'ta da Zincirlikuyu'daki kültür-sanat merkezindeydi. 'Spider-Man' filminin müziklerinin canlı orkestra ile çalındığı konserin ilk günü, birçok ünlüyü de bir araya getirdi. Çok özel bir müzik deneyimi yaşatan Spider-Man konseri, ilk gün olduğu gibi ikinci gününde de dolu salonda gerçekleşti.