Ersin Kayalar'ın 2015'te boşandığı İspanyol eşi Carmen'den olan 24 yaşındaki oğlu Kerem ile İlhan-Öykü Karadeniz çiftinin 21 yaşındaki kızı Dilhan, geçen yıl ekimde evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. İyi anlaşan ve sık görüşen dünürler, geçen hafta da Fransız Alpleri'ndeki dünyaca ünlü kayak merkezi Courchevel'de tatildeydi. Dünürler, eşleri ve çocuklarıyla birlikte tatilin keyfini çıkardı. Bu keyifli tatil için dünürlerin jest yarışına girdiğini öğrendim. İlhan Karadeniz, Courchevel tatiline erkek tarafını özel uçağıyla götürmüş.







Bu jestin altında kalmak istemeyen Ersin Kayalar da kız tarafını öğle yemeğine davet etmiş. "Özel uçak jestinin karşılığı öğle yemeği mi olurmuş" diyebilirsiniz. Ancak Ersin Bey, dünürlerini Courchevel'in en lüks restoranına götürmüş ve tam 20 bin Euro hesap ödemiş. Yanlış okumadınız, bizim paramızla yaklaşık 660 bin liralık bir yemekten söz ediyorum. Öğrendiğime göre, 20 bin Euro'luk yemekte, porsiyonu 600 Euro olan, menünün en pahalı yemeklerinden en pahalı içkilere kadar masada yok yokmuş. Sosyetenin jestleri böyle oluyor demek ki!



HIZLI AŞIKLAR YAZIN EVLENECEK

Sosyetenin sevilen ismi Burcu Erçil ile iş insanı Mehmet Yayla'nın sürpriz aşkını ağustosta herkes benden öğrenmişti.







Mehmet Yayla'nın aralık başında doğum gününü kutlamak için gittikleri Milano'da, Burcu Erçil'e evlilik teklif edip "Evet" cevabını aldığını ve yılbaşı arifesinde Mehmet Bey'in ailesinin Ankara'dan İstanbul'a gelip Burcu Hanım'ı ailesinden isteyeceğini de yazmıştım. Öğrendim ki, isteme merasiminde yüzükleri takan 'hızlı aşıklar', bu yaz nikah masasına oturmaya karar vermiş. Umarım bir ömür mutlu olurlar.



LONDRA'DA TÜRK MODA RÜZGARI ESTİRECEK

Dünyaca ünlü isimlerin şıklığına şıklık katan moda tasarımcısı Neslişah Yılmaz Hidayetoğlu, kurucusu ve kreatif direktörü olduğu markasıyla yine Londra Moda Haftası'nda boy gösterecek.







Dün konuştuğum Neslişah Hanım, Londra Moda Haftası'ndan davet alan Türk markası olmanın gururunu yaşadığını ve defile için birçok sürprizinin olacağını söyledi. Sıfır atık prensibiyle Bursa'da üretilen kumaşlarla hazırladığı koleksiyonunu sergileyecek olan Neslişah Yılmaz Hidayetoğlu, "Çok mutluyum. 16 Şubat'ta, Londra'ya tam bir Türk çıkartması yapacağız" dedi...



YARDIM AMAÇLI YENİ MENÜ TESTİ

Cemiyet ve sanat dünyasının ünlüleri, Michelin Rehberi'ne giren Yeniköy'deki ünlü balık restoranında bir araya geldi. Ünlüler, bir yandan restoranın yeni menüsünü test ederken bir yandan da sosyal sorumluluklarını yerine getirdi. Şef Mert Şeran'ın hazırladığı kış mönüsünün tanıtıldığı yemekte, Av. Dr. Onur Altınkan ve Av. Mustafa Meydan'ın imzasını taşıyan 'Hayvan Hakları:







Canlarımızın Hayat Rehberi' kitabı satışa sunuldu. Konukların neredeyse hepsi kitaptan satın aldı. Elde edilen gelirin, sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri, tedavileri ve kısırlaştırılmasına yönelik projeler için kullanılacağı açıklandı.



DERSİNİ ALMIŞ

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz yıl, bu genç yaşında estetiğe başlamış ve sonucu hiç de 'güzel' olmamıştı! Aylarca yüzündeki dolguları inkar eden Dilan, Ceyda Düvenci'nin programında "Paşa gönlüm öyle istedi, yaptırdım" diye itirafta bulundu. Dilan bu sözleri o zaman söyleseydi, hem eleştirilerden daha az etkilenir ve süreci daha kolay atlatırdı hem de şimdi 'yalancı' durumuna düşmezdi.







2023 için "Hayatımın en zor yılıydı" diyor Dilan. Bunun sebebi sadece, 'estetik hatası' değildir belki ama 'iletişim hatası'nın da büyük payı olduğunu düşünüyorum. İzlediğim kadarıyla gerekli dersi almış görünüyor; umarım yeni iletişim kazalarına mahal vermez...



70'LERDEN GELEN KARIŞIK STİL!

Survivor yarışmasının ilk kadın şampiyonu olan oyuncu Merve Oflaz'ı hafta içinde bir davette gördüm. Bir dergiye verdiği röportajda 'Sağlıklı Yaşam Grusu' olmak istediğini söyleyen Oflaz, davette 70'lerin havasına sahipti.







Tüylü paltosu, keyifli bir parça ancak kombindeki diğer parçalarla bir araya gelince oldukça karışık bir hal almış. Oflaz'ın böyle hem desenli hem de hareketli bir paltonun içine, düz renkli bir parça giymesi daha doğru bir seçim olurdu. Ayrıca sezonun trendlerine uygun bol veya düz kesim bir pantolonla daha da havalı görünebilirdi.



TREND RADARI







Baştan ayağa deri, kış sezonunun en sevilen görünümlerinden olmaya devam ediyor. Özellikle bu kış pofuduk montlarda kullanılan deri, daha havalı durmaya başladı.









Bu sezon çantalarda öne çıkan modeller dikdörtgen miniler olmaya başladı. Her markada görmeye başladığımız bu modeller gündüz gece fark etmeden her stile uyum sağlıyor.